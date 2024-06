De Rossi furibondo: la società accoglie l’offerta dall’Arabia | Proposta sconcia e irrifiutabile, risposta spiazzante

Giorni e settimane caldissime in casa Roma. Diversi calciatori in uscita, tra offerte accettate al volo ed altre irrinunciabili.

Porte girevoli in casa Roma. Tra i calciatori che lasceranno la Capitale per fine prestito, quelli che torneranno, almeno momentaneamente, dai prestiti in giro per l’Europa e l’Italia, e quelli che sono destinati ad essere ceduti, c’è parecchio movimento dalle parti di Trigoria.

Sono ormai da considerare a tutti gli effetti ex calciatori della Roma, rispetto alla rosa con cui De Rossi ha terminato la stagione, i vari Lukaku, Renato Sanches, Llorente, Kristensen ed Azmoun. Per tutti loro il 30 giugno scade il contratto con il club giallorosso che non ha ritenuto necessario il riscatto. Non solo, però.

A fine corsa, infatti, ci sono anche Leonardo Spinazzola, Rui Patricio, Belotti, Shomurodov e Kumbulla. Alcuni sono rientrati dai vari prestiti, altri hanno il contratto in scadenza e non dovrebbero essere confermati. Tra di loro, per esempio, Il Gallo ha ricevuto un’offerta concreta dal Como che ha proposto 5 milioni di euro al ds Fulgini per il suo acquisto.

La Roma ha accettato l’offerta del Como, ma era Belotti inizialmente ad essersi messo di traverso. Ora, però, l’ex Capitano del Torino, sembra intenzionato ad accettare e la trattativa potrebbe essere vicina alla chiusura. I giallorossi hanno la necessità di fare altre plusvalenze per poter poi operare con più margine nel mercato in entrata.

Mercato Roma, interessa della Premier per Bove

Altri nomi in uscita sono quelli di Tammy Abraham, Zeki Celik, Chris Smalling, Rick Karsdorp, Nicola Zalewski ed Edoardo Bove. I giallorossi, però, si priveranno di questi calciatori solo a fronte di offerte importanti. Il più seguito tra questi, al momento, sembra essere proprio l’ultimo.

Prodotto del settore giovanile della Roma, Edoardo Bove era cresciuto tantissimo sotto la guida di José Mourinho che riponeva molta fiducia su di lui. De Rossi, invece, lo ha utilizzato con il contagocce e per questo motivo si è aperta la strada per una sua possibile cessione. Su di lui sembra esserci l’interessamento di Everton e Bournemouth e vedremo se si faranno passi concreti in merito.

Mercato, Pellegrini rifiuta l’Al-Nassr

Diverso, invece, il discorso che riguarda Lorenzo Pellegrini. Capitano e simbolo dell’attuale Roma non ha del tutto convinto in queste ultime stagioni, ma resta cruciale all’interno dello spogliatoio. Nelle ultime ore, però, un’offerta ricchissima dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo stava per far ammainare una delle ultime bandiere rimaste nel nostro calcio.

Secondo le ultime indiscrezioni, inoltre, la Roma avrebbe accettato quest’offerta, che si vocifera fosse davvero importante, anzi irrinunciabile. Ad impedire la buona riuscita dell’operazione, però, ci ha pensato il calciatore che ha preferito restare nella Capitale e ha i rifiutato i (tanti) petrodollari che gli erano stati offerti.