Sinner incredulo: strappato il contratto d’urgenza | Ma lui è felice: incassa ancora più soldi

Il tennista italiano si appresta a vivere la parte più intensa della stagione, ma intanto diventa testimonial di un altro marchio.

La stagione di Jannik Sinner continua a vivere momenti incandescenti e sta per entrare nella fase più intensa e delicata dell’anno. Dopo aver ceduto alle semifinali del Roland Garros contro Carlos Alcaraz che gli è riuscito a recuperare un set ed imporsi per 3-2, il tennista altoatesino sta disputando il suo primo torneo in assoluto da numero uno del Raking Atp.

La storica posizione che non era mai stata raggiunta da alcun italiano nella storia del tennis aumenta e di parecchio le responsabilità e le difficoltà di Jannik che intanto sta partecipando al torneo 500 di Halle in Germania nelle vesti del tennista più forte al Mondo, posizione certificata anche dalle classifiche ufficiali.

Quello di Halle è anche il primo torneo sull’erba disputato in stagione da Jannik che, dopo essersi ben comportato sulle altre superfici, ora dovrà dimostrare di aver fatto il salto di qualità anche su quella più spettacolare, veloce e complicata che esista per un tennista.

Alle porte, del resto, ci sono i due appuntamenti più importanti e principali della stagione. Prima Wimbledon, lo Slam più bello e simbolico dell’intero circuito Atp, poi si tornerà a Parigi per l’Olimpiade estiva. Ed è proprio la competizione a Cinque cerchi l’obiettivo numero uno e dichiarato dall’asso altoatesino che sogna di portare l’Italia sul gradino più alto del podio.

De Cecco, Sinner scalza Can Yaman

Sinner, nel frattempo, continua ad aumentare la sua visibilità, ma anche la sua credibilità e gli italiani, ma in generale tutti gli amanti dello sport al Mondo, lo amano sempre più. Un amore certificato anche dalle offerte che il campione azzurro riceve dai vari brand per sponsorizzate e pubblicità.

Jannik continua ad essere testimonial e volto illustre di Fastweb, sponsorizzando il noto brand tecnologico negli spot pubblicitari. Ora, Sinner, è arrivato a fare le scarpe anche al famoso attore Can Yaman. Mentre si trova in Calabria sul set di Sandokan, l’attore turco ha perso il contratto con De Cecco, noto marchio di pasta che ha scelto Jannik Sinner come nuovo Global Ambassador.

Can Yaman sparisce dai social

Sandokan, prodotto da Lux Vide e prossimo a essere trasmesso su Rai 1 e a livello internazionale, è in lavorazione in Calabria. Yaman, interpretando la Tigre della Malesia, ha ringraziato i calabresi per l’accoglienza calorosa. L’attore ha avuto successo in Italia con ruoli televisivi di prestigio e contratti con marchi famosi, incluso De Cecco, per cui è stato protagonista di spot diretti da Ferzan Ozpetek.

Tuttavia, ha perso questo contratto a favore del tennista Jannik Sinner, recentemente nominato, come detto, Global Ambassador del marchio di pasta italiana. Can Yaman non ha commentato la situazione nemmeno sui social, dove ha addirittura deciso di sparire temporaneamente, disattivando il suo seguito account Instagram, lasciando le fan senza aggiornamenti.