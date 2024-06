Sinner, altro che tennis: rivelazione scottante sul suo tempo libero | Anna lasciata a casa mentre esce con un LUI

Nelle ultime ore sono uscite dichiarazioni sorprendenti riguardanti Jannik Sinner, il mondo del gossip è in fermento

Jannik Sinner si prepara all’esordio sull’erba nel torneo di Halle, in Germania, test utile in vista di Wimbledon in cui dovrà confermarsi numero uno del ranking mondiale pure su una superficie non troppo congeniale al suo modo di giocare. Filtra ottimismo dato lo stato di forma dimostrato dall’altoatesino nel precedente Slam disputato, quello del Roland Garros, dove si è arreso al quinto set in semifinale contro Carlos Alcaraz.

Il recupero dall’infortunio all’anca, che lo ha tenuto per quasi un mese fuori dal campo di tennis, è avvenuto nel migliore dei modi, senza nessuna ripercussione fisica e il proseguo della stagione può avvenire senza intoppi.

Un periodo molto positivo per il 22enne azzurro che è riuscito grazie ad ottime prestazioni e ad alcune vittorie, tra cui gli Australian Open, a scavalcare Nole Djokovic e raggiungere la vetta della classifica che il serbo occupava da tempo.

Ma per Sinner il tempo di festeggiare è minimo, è proiettato verso il prossimo obiettivo. La sua è una mentalità vincente che lo ha portato a questo storico traguardo per il tennis italiano e la concentrazione ad ogni match è massima.

Sinner è molto amico di un altro campione dello sport italiano

Intanto in una recente intervista rilasciata a La Stampa, Charles Leclerc ha rivelato di avere un ottimo rapporto con Jannik Sinner, tanto che si tengono spesso in contatto. Due campioni molto amati dagli appassionati di sport che si frequentano nel tempo libero.

Queste le parole del pilota della Ferrari: “Con Sinner ci scriviamo spesso, mi ha mandato diversi messaggi quando ho vinto a Montecarlo, un momento che aspettavo da anni. Io ovviamente gli ho scritto per il numero uno. Finora però ci siamo solo visti a qualche premiazione ma siamo d’accordo che a breve andremo a giocare insieme a padel, anche se per me non sarà una grandissima giornata“.

Dopo la notizia di una nuova relazione, ecco il nuovo retroscena sulla vita privata di Jannik

Lo scorso mese la vita privata di Sinner era stata protagonista. Era infatti stata pubblicata la notizia della relazione con la collega Anna Kalinskaya.

Adesso per gli appassionati di gossip emerge questo stuzzicante retroscena, un’amicizia inaspettata tra due atleti fenomenali che stanno contribuendo a far togliere grandi soddisfazioni allo sport italiano.