Sarebbe dovuto essere il nuovo van Basten | Ibra lo ha castigato per sempre: addio al bomberino UFFICIALE

Ha del clamoroso la partenza del giovane talento rossonero: sembrava dover essere lui il futuro del club, eppure è stato silurato così

Mancano ancora alcuni giorni all’inizio ufficiale del calciomercato, previsto per il primo luglio. Eppure, soprattutto in casa Milan, non si fa altro che parlare di possibili arrivi e partenze in vista della prossima stagione. In particolare un nome in queste ore sarebbe sotto i riflettori, perché si tratterebbe di un clamoroso ritorno.

Sandro Tonali potrebbe tornare in rossonero. La volontà del giocatore e la disponibilità del Newcastle saranno decisive, con il suo agente, Roberto La Florio, il quale ha sottolineato come lo stesso centrocampista abbia trovato una buona sistemazione in Inghilterra senza aver ancora mostrato il suo pieno potenziale.

Il futuro di Tonali si deciderà nei prossimi mesi: il suo ritorno in Italia, specie al Milan, potrebbe essere ostacolato dal contratto lungo e dall’ingaggio elevato a meno che il Newcastle non accetti un prestito contribuendo al pagamento dello stipendio.

Ma ci sarebbe un altro nome altrettanto bollente emerso proprio nelle ultime ore: il profilo ha del clamoroso e arriva anch’esso dalla Premier.

Piace l’ex Roma

Secondo quanto emerso su Sky Sport, il Milan starebbe pensando a Emerson Palmieri. Il club rossonero si starebbe muovendo in modo deciso per trovare un possibile sostituto per un’eventuale partenza di Theo Hernandez.

Resta da capire prima di tutto quale sarà il futuro prossimo del francese, il quale sembrerebbe sempre più lontano da Milanello. Intanto, per quanto riguarda il mercato in uscita, c’è una certezza.

Il talento in partenza

Marko Lazetic, attaccante classe 2004, farà le valigie per la Serbia, dove giocherà per una stagione in prestito al TSC Backa Topola. La notizia è stata resa ufficiale attraverso un comunicato diffuso sui social media del club balcanico, che si prepara ad accogliere il promettente classe 2004. Questa la nota del club rossonero:

Questa la nota del club rossonero: “Marko Lazetić (2004) è il quarto acquisto del TSC nella finestra di mercato estiva. Il giovane attaccante che ha frequentato la scuola calcio della Stella Rossa e ha giocato per tutte le giovanili della Serbia è un giocatore del Milan, ha giocato anche per l’Austria SCR Altach e per l’olandese Fortuna Sittard. Viene da noi con un prestito di un anno. Marko, benvenuto nella famiglia TSC!”.