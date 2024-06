“Mister, lui è una testa calda?” | Thiago Motta richiama Allegri: chieste informazioni sull’ex pupillo

Il nuovo allenatore juventino chiede consigli al suo predecessore per quel che riguarda un profilo seguito dalla società.

Una telefonata, una chiacchierata, un semplice consiglio. A volte è una cosa normalissima, altre, invece, viene vista un po’ con sospetto. Questo è quello che può accadere, per esempio, se a fare questa chiamata è Thiago Motta, nuovo allenatore della Juventus, direttamente a Massimiliano Allegri, ex tecnico bianconero silurato in tronco poco più di un mese fa.

Cristiano Giuntoli, Football Director bianconero, e tutta la proprietà juventina, con l’arrivo dell’ormai ex tecnico del Bologna, hanno voluto tracciare una linea di confine tra la Juventus che si è vista negli ultimi tre anni con Max Allegri in panchina e quella che tutti gli juventini si augurano di vedere con Thiago Motta.

Due personalità diverse, due modi di intendere il calcio praticamente opposte, due metodi di allenamento differenti. La Juve sembra aver definitivamente voltato pagina ed ora toccherà all’italo-brasiliano far tornare il club bianconero dove merita e dove è sempre stato.

Un compito arduo e difficile che però deve essere certamente coadiuvato dalla società che dovrà costruirgli una squadra forte e competitiva, ma soprattutto con maggiore qualità rispetto alle ultime rose che ha avuto a disposizione Massimiliano Allegri. Cristiano Giuntoli sta lavorando assiduamente in questa direzione e l’ormai quasi certo arrivo di Douglas Luiz a centrocampo sarebbe già un passo importante.

Juventus, le strategie per la linea offensiva

Il lavoro dell’ex direttore sportivo del Napoli, però, è appena cominciato e l’attuale rosa bianconera sembra aver bisogno di rinforzi in tutti i reparti. La situazione più intricata è quella legata alla prima linea e a quel reparto offensivo che potrebbe anche essere completo già con gli attuali calciatori in rosa ed il ritorno di Soulé, ma pare subirà una sorta di rifondazione.

Milik e Kean sono con le valigie in mano, mentre sulle corsie esterne potrebbero partire anche Federico Chiesa e lo stesso argentino tornato dal prestito al Frosinone. Con offerte adeguate i due saranno ceduti, mentre dovrebbe restare a Torino il gioiellino Kenan Yildiz che la società si aspetta venga maggiormente valorizzato da Thiago Motta.

Mercato Juve, spunta l’idea Jadon Sancho

La Juventus è comunque alla ricerca di un attaccante esterno che possa agire a destra e che sappia creare superiorità numerica ed imprevedibilità grazie alle capacità di saltare l’uomo con facilità. Giuntoli continua a lavorare per portare Mason Greenwood a Torino, ma nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Jadon Sancho. L’inglese è appena rientrato a Manchester dopo l’esperienza in prestito al Borussia Dortmund, ma sembra destinato a partire di nuovo.

Giuntoli starebbe lavorando per un prestito con diritto di riscatto, ma le alte richieste di ingaggio del calciatore rappresentano un ostacolo quasi insormontabile alla buona riuscita dell’operazione. Un’altra alternativa nel ruolo porterebbe invece a Madueke del Chelsea che i Blues valutano 30 milioni di euro e che il dirigente bianconero voleva già due anni fa quando l’inglese era in forza al Psv Eindhoven.