Lotito, reazione d’impulso alle critiche: venduto il capitano di sempre | Vuole sovvertire la Lazio

Il patron della Lazio Claudio Lotito vuole dare un taglio con il passato, sta per essere ceduto un senatore dei biancocelesti, può restare in Serie A

Per la Lazio è tempo di accantonare la stagione passata, conclusa con la qualificazione all’Europa League e un cambio di panchina nella fase finale, per pensare di migliorarsi in classifica, anche grazie a una campagna acquisti di rafforzamento e una rosa che Marco Baroni avrà il compito di valorizzare al massimo. L’ex tecnico dell’Hellas Verona ha la grande occasione di fare bene in un top club di Serie A dopo una lunga gavetta in squadre di provincia.

Chance che si è meritato dopo aver salvato gli scaligeri nonostante lo smantellamento dell’organico avvenuto nel mercato di gennaio, più di dieci partenze e innesti senza esperienza in Italia che hanno subito accettato la sfida e lottato per ottenere l’obiettivo.

Lazio che ha visto la partenza di tre uomini chiave della trequarti come Pedro, Luis Alberto e Felipe Anderson che hanno capito di essere arrivati alla fine di un ciclo, sposando la decisione avuta da Milinkovic Savic la scorsa estate.

Il direttore sportivo Fabiani è al lavoro per trovare interpreti di qualità analoga, con Tchaouna della Salernitana a un passo dalla firma e Noslin in dirittura d’arrivo, con l’accordo sulla cifra ancora da trovare ma l’okay del giocatore al trasferimento.

La Lazio può perdere un senatore della mediana, il Torino si è fatto avanti

Invece nella mediana potrebbe lasciare i biancocelesti Danilo Cataldi che aveva perso il posto da titolare durante la breve gestione di Igor Tudor e che non ha la certezza di partire davanti nelle gerarchie del nuovo mister.

Il Torino è interessato anche se si attende un’offerta che si congrua alle richieste del club capitolino. Una possibile partenza che sarebbe mal digerita dalla piazza visto l’attaccamento che il centrocampista ha sempre dimostrato alla maglia.

Guendouzi adesso può restare, le ultime sul francese

Imprescindibile resta, invece, la permanenza di Guendouzi, l’uomo di maggior dinamismo in mezzo al campo e il migliore acquisto della passata sessione estiva, sulla base delle prestazioni fornite nel campionato appena concluso.

L’ex Marsiglia aveva fatto sapere di voler lasciare la Lazio ma la sua richiesta era dettata dalla presenza di Tudor, con attriti mai risolti. L’arrivo di Baroni dovrebbe aver mitigato il clima e adesso c’è ottimismo per la sua conferma.