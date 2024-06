Bufera tra due azzurri: “Non ti devi paragonare a me, sono più forte io” | Nazionale Italiana nel terremoto

In pieno Europeo, in corso di svolgimento in Germania, spunta una polemica tra due italiani circa un paragone tecnico.

L’Europeo in corso di svolgimento in Germania sta entrando decisamente nel vivo. Dopo la prima giornata che ha visto impegnate tutte le Nazionali presenti, sono cominciate le seconde partite che ci diranno qualcosa in più su quali saranno le squadre che approderanno agli ottavi di finale e andranno avanti nella competizione.

L’Italia ha destato ottime impressioni nella prima uscita ad Euro 2024, almeno per ciò che concerne i primi 60 minuti di partita. Molto positiva è stata soprattutto la reazione della nostra Nazionale dopo il gol a freddo preso dall’Albania che poteva tagliare le gambe a chiunque.

La squadra del ct. Luciano Spalletti, invece, non si è persa d’animo, ha cominciato a giocare a calcio e a produrre occasioni in serie ed ha ribaltato subito il risultato con i due interisti Bastoni e Barella. Dopo aver realizzato il 2-1, inoltre, l’Italia ha avuto almeno altre tre occasioni nitidissime per arrotondare il risultato, ma il poco cinismo lo ha lasciato in bilico.

Così, una partita che sarebbe dovuta terminare con una vittoria con più gol di scarto, è stata tenuta aperta fino alla fine e negli ultimi minuti stava per avverarsi la più classica delle beffe, con la nazionale albanese che è andata vicinissima al 2-2 ed al pareggio finale. Buonissime, però, le sensazioni destate dalla nostra Nazionale che ora dovrà vedersela con la Spagna.

Italia, il confronto tra due ex azzurri

Nicolò Barella, Federico Chiesa, Gianluigi Donnarumma: sembrano loro i veri top player di questa squadra, con tanti giovani, come Riccardo Calafiori, Davide Frattesi e Gianluca Scamacca, che crescono al loro fianco e che possono rappresentare le speranze per questo Europeo, ma anche e soprattutto per il futuro.

Sul web, nel frattempo, si è scatenata una polemica dopo le dichiarazioni rilasciate da un ex Campione del Mondo, quel Luca Toni che nel 2006 contribuì allo storico Mondiale vinto dalla nostra Nazionale proprio in Germania. In una diretta streaming con il Pengwin, Tipster di scommesse online ed influencer, l’ex attaccante di Bayern Monaco e Fiorentina ha risposto ad una domanda su chi fosse stato più forte tra lui ed un altro ex azzurro, anche se solo per poche partite, Fabrizio Miccoli.

Il fratello di Fabrizio Miccoli che si incazza con Toni.😂😂😂 pic.twitter.com/sYpuvJTOFn — Ivan BiancoNeroJ (@IvanBiancoNeroJ) June 18, 2024

Toni vs Miccoli, la dura risposta del fratello di Fabrizio

Toni ha risposto senza mezze misure e senza pensarci più di tanto: “Fabrizio è stato mio compagno di squadra anche, ma io mi ritengo più forte”. Questo ha scatenato la reazione del fratello di Miccoli, Federico che ha postato un video TikTok dove accusa pesantemente l’attaccante Campione del Mondo e dice che tra lui e suo fratello non ci può essere assolutamente paragone.

Federico Miccoli, usando anche termini abbastanza coloriti e una cadenza tipicamente salentina, dice che suo fratello in Italia può essere paragonato soltanto a due o tre calciatori del passato, senza fare nomi. Un video polemico e duro nei confronti di Luca Toni che è stato riportato su X da un utente che ha voluto mostrarlo a tutti i suoi follower.