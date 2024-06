Lì non giochi? Qui sei titolare fisso | Giuntoli piazza il colpo dalla Liga: rinfoltita la colonia brasiliana

Cristiano Giuntoli porta alla Juventus un esubero della Liga. Rinfoltita la colonia brasiliana. Thiago Motta accoglie con gioia la notizia.

Ancora in attesa di tornare ufficialmente al lavoro sul campo nel prossimo mese di luglio, la Juventus del presidente, Gianluca Ferrero, continua a muoversi in sede di calciomercato per rinforzare la propria rosa in vista della stagione 2024-2025 che, com’è noto ormai da tempo, scatterà il prossimo 17 agosto.

Una rosa, quella bianconera, sulla quale ha iniziato ovviamente a mettere bocca il neo tecnico, Thiago Motta il quale, balzato agli onori della cronaca grazie all’ottima stagione condotta alla guida del Bologna culminata con la qualificazione in Champions League, lo scorso 12 giugno ha messo nero su bianco all’accordo che lo legherà al club piemontese fino al 30 giugno 2027.

Un accordo, raggiunto dopo settimane di trattative, che i tifosi bianconeri sperano possa essere il punto di partenza per un pronto ritorno della squadra ai vertici del calcio italiano e, perché no, europeo. A secco di Scudetti e Champions League rispettivamente dal 2020 e dal 1996, Vlahovic e compagni saranno infatti chiamati quasi obbligatoriamente a fare bene dopo le delusioni delle annate recenti.

Le aspettative della vigilia, come ogni anno, sono chiaramente altissime, per questo motivo il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, è già al lavoro da settimane per rinforzare il gruppo zebrato che, trionfante a malapena una volta in Coppa Italia negli ultimi tre anni, dovrà necessariamente rialzare la china per tornare nelle posizioni di vertice che più gli competono.

Juventus, idea Vitor Roque dal Barcellona: Giuntoli lavora al prestito del brasiliano

Desiderosa di rinforzarsi durante la sessione estiva di calciomercato che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 1 luglio, la Juventus del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, starebbe prendendo informazioni sull’attaccante brasiliano del Barcellona, Vitor Roque.

Un profilo, quello del classe 2005 blaugrana, che il dirigente bianconero avrebbe intenzione di chiedere inizialmente in prestito al club del presidente Laporta il quale, al contrario, vorrebbe invece cederlo a titolo definitivo col chiaro intento di recuperare i 60 milioni di euro spesi nel luglio dello scorso anno per prelevarlo dall’Athletico Paranaense.

Juventus, troppi 60 milioni per Vitor Roque: sul brasiliano piomba il Manchester United

Acquistato ufficialmente nel luglio dello scorso anno ma sbarcato a Barcellona solo nel mese di gennaio, Vitor Roque potrebbe dire addio al club del presidente Laporta nel corso dell’imminente sessione estiva di trattative che scatterà tra poche settimane.

Nonostante il quasi certo dietrofront della Juventus, che ha già fatto capire di non essere disposta a investire 60 milioni di euro per un giocatore impiegato in appena 16 partite nei suoi primi sei mesi in Catalogna, il club blaugrana avrebbe comunque ricevuto una manifestazione d’interesse da parte del Manchester United il quale, potendo contare su una disponibilità economica superiore a quella della Vecchia Signora, stando a quanto riportato da elnacional.cat, potrebbe chiudere l’affare nel giro di pochi giorni.