Gli avevano promesso la fascia da Capitan Futuro | Senza Pioli va via entro luglio: addio ormai deciso

I rossoneri si apprestano a cedere un calciatore che era un pupillo dell’ormai ex allenatore e che invece ora sembra sul piede di partenza.

Il presente del Milan si chiama Paulo Fonseca che nelle scorse ore è stato presentato da Zlatan Ibrahimovic che, per la prima volta, ha parlato da Senior Advisor di RedBird e quindi con un ruolo cruciale all’interno del club e della società meneghina.

Molte le curiosità che c’erano attorno alle prime parole di Zlatan nel suo nuovo ruolo e, tra queste, ovviamente quelle relative al nuovo progetto della società, su come fosse arrivata la scelta del nuovo allenatore e su quali saranno le strategie di calciomercato che verranno adottate da qui ai prossimi mesi.

Molte le domande anche sugli attuali gioielli rossoneri che i tifosi sperano possano restare a Milanello. Parliamo di Leao, Mike Maignan e, soprattutto, Theo Hernandez che è quello che sembra avere più richieste di mercato nelle ultime settimane. Bayern Monaco e Real Madrid sembrano avere un forte interesse verso il terzino sinistro francese.

Ibra, però, almeno a parole, ha voluto tranquillizzare tutti e ha confessato che i tre big dell’attuale rosa resteranno tutti al loro posto, ovviamente Theo Hernandez compreso. Il francese è attualmente il vice-capitano scelto dall’ormai ex allenatore, Stefano Pioli, ma in tante occasioni ha indossato la fascia nelle partite in cui mancava Capitan Calabria.

Milan, le manovre a centrocampo

Sono molti a volere che Theo diventi direttamente il Capitano del Milan dalla prossima stagione, ma ora sarà Paulo Fonseca a decidere in tal senso. Bisognerà anche capire il futuro di Calabria che, insieme a Florenzi, compone l’attuale fascia destra di difesa del Diavolo. La società rossonera cerca un terzino destro titolare e, quindi, lascerà partire uno dei due italiani.

Grande movimento in casa Milan sul mercato ci sarà anche a centrocampo. Sicuri di restare sono Musah, Loftus-Cheek e Reijnders, mentre si cerca un centrocampista davanti alla difesa. Si sono fatti i nomi, in questi ultimi giorni, di Fofana del Monaco e Wieffer del Feyenord, ma anche quello di Rabiot che agirebbe da mezzala.

Mercato, Fiorentina forte su Pobega

In bilico, invece, le posizioni di Ismael Bennacer e Tommaso Pobega. Soprattutto quest’ultimo, al momento, sembra il primo indiziato a cambiare aria. L’ex Torino e Spezia aveva la fiducia di Stefano Pioli, nonostante, anche a causa di un brutto infortunio, nell’ultima stagione abbia collezionato soltanto 15 presenze, tra Serie A e Champions League.

Con Paulo Fonseca, invece, potrebbe tranquillamente partire. Su di lui sembra esserci forte l’interesse della nuova Fiorentina di Raffaele Palladino che deve rinnovare il reparto nevralgico del campo e punta forte anche sull’ex Milan Brescianini, oggi al Frosinone, ma su cui i rossoneri hanno diritto al 50% sulla futura rivendita.