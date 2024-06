Lui al posto di Dybala: almeno gioca più di 10 volte l’anno | Marotta si snatura: piazzato un colpo storico

Gioventù e capacità, il club nerazzurro ha fiutato il talento: è necessaria esperienza ma il ds non vuole farne a meno

In casa Inter continuano a farsi incessanti le voci di mercato. In particolare in questi ultimi giorni si era fatta forte l’idea di un avvicinamento di Mats Hummels, scenario che è sfumato definitivamente. Il difensore tedesco ha optato per un trasferimento al Maiorca, preferendo una vita più serena e lontana dalle pressioni delle grandi competizioni europee, come riferito dal suo agente.

Nonostante l’interesse di diversi club, inclusa la Roma, il giocatore ha deciso di chiudere la carriera in un contesto più tranquillo. La decisione del difensore obbliga ora l’Inter a rivedere le proprie strategie di mercato.

Intanto lo Spezia ha recentemente esercitato il diritto di riscatto per il promettente Francesco Pio Esposito, investendo 4 milioni di euro.

Eppure, l’Inter è pronta a rispondere attivando il controriscatto, che comporterà un premio di valorizzazione di 500mila euro a favore del club ligure.

Capitolo cessioni

L’Inter sta pianificando un mercato estivo mirato a rafforzare la squadra senza compromettere le finanze del club. Ma per acquistare è necessario prima cedere e per questo il piano è quello di salutare quattro giocatori. I nomi sono quelli di Mattia Zanotti, i fratelli Esposito e Lucien Agoumé, il cui valore del cartellino è cresciuto di circa 8 milioni dopo la buona stagione disputata al Siviglia.

Se quindi almeno questi quattro profili sono destinati a fare presto le valigie per lasciare Appiano Gentile, c’è qualcuno di cui il club non vuole proprio fare a meno.

Nessuno tocchi Carboni all’Inter

Dal 20 giugno al 14 luglio si terrà la Copa América, i cui riflettori sono puntati anche sul 19 argentino Valentin Carboni. Il centrocampista del Monza, in prestito dall’Inter, è un talento di cui il club nerazzurro non intende provarsi totalmente: sembrerebbe infatti che Ausilio sia orientato verso un altro prestito, optando quindi per un nuovo prestito.

Il valore di Carboni è già di 30 milioni di euro e il destino del giocatore dipenderà anche dall’orientamento di Oaktree. Nel caso remoto di una vendita però, esisterebbe un’escamotage previsto per l’Inter: il club avrebbe infatti possibilità di ricomprare il giocatore argentino ad una cifra già stabilita.