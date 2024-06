Inzaghi lo aveva già scritto sulla lavagnetta | Ora lo deve cancellare: colpo SALTATO per sempre

Il tecnico dell’Inter pensava di poter contare su un calciatore in vista della prossima stagione, ma il colpo sembra sfumato.

Ci sono diversi dossier da risolvere sul tavolo del nuovo Presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta. Oltre a quello relativo al mercato in entrata ed alla voglia di rendere la squadra ancora più forte e competitiva, ma soprattutto in grado di competere con le grandi d’Europa, c’è quello che parla dei contratti da rinnovare.

Dopo aver trovato praticamente l’accordo per il prolungamento, con rispettivo adeguamento, di Lautaro Martinez e Nicolò Barella, ora tocca al tecnico, a quell’allenatore che ha fatto compiere il salto di qualità alla squadra nell’ultimo anno e mezzo. Da settimane si parla di un accordo praticamente trovato con Simone Inzaghi, ma l’ufficialità continua ad essere rimandata.

Il primo rinnovo per il tecnico piacentino arrivò nel giugno 2022, estendendo il contratto fino al 2024, nonostante la cocente delusione di uno Scudetto perso in maniera incredibile contro il Milan. Il secondo rinnovo fu firmato nel settembre dell’anno scorso, prolungando fino al 2025, in seguito alla grande cavalcata europea.

Ora, fresco di uno scudetto memorabile, Inzaghi punta a un contratto più lungo, fino al 2027, sebbene questo contrasti con le abitudini dei dirigenti. Si discute una possibile soluzione alternativa, come un contratto 1+1, con un anno aggiuntivo opzionale. Le trattative sono in corso e si prevede un nuovo incontro con l’agente dell’allenatore, Tullio Tinti, per trovare un accordo ragionevole.

Inter, concorrenza forte per Martinez

Il tecnico piacentino, comunque andranno le cose, sarà sulla panchina interista anche nella prossima stagione. Zielinski e Taremi sono le facce nuove sicure che Inzaghi troverà ad Appiano Gentile da luglio prossimo. Un altro nuovo acquisto che sembrava praticamente definito, invece, rischia di saltare a causa dell’inserimento forte di altre squadre.

Parliamo del portiere del Genoa, Josep Martinez, che Marotta e Ausilio, ovviamente con il parere positivo di Inzaghi, avevano già individuato come il perfetto vice Sommer, ma anche come il suo successore per il futuro. Le certezze dell’Inter di arrivare all’estremo difensore spagnolo sono al momento minate dal probabile inserimento di due club di Premier League.

Inter, sirene inglese per Josep Martinez

Manchester United e Bournemouth, infatti, sarebbero interessati al 26enne del Genoa e pronti a soddisfare le richieste economiche rossoblù. Il club ligure valuta il giocatore almeno 20 milioni di euro, cifra a cui l’Inter non è disposta ad arrivare.

Questa doppia concorrenza è pericolosa per i nerazzurri essenzialmente per due motivi: economici – i club inglesi possono pagare il prezzo pieno senza contropartite tecniche – e tecnici – Martinez avrebbe maggiori opportunità di diventare titolare in quelle due squadre, cosa meno probabile all’Inter dove inizialmente sarebbe riserva di Yann Sommer.