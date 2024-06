Lo sceicco pesca in Serie A: convinto il giocatore più veloce del campionato | Tifosi devastati dalla perdita

La Serie A sta per perdere un altro pezzo pregiato, il più veloce dell’ultimo campionato sta per cedere alle tentazioni economiche degli sceicchi

La scorsa estate un fenomeno inedito per il calciomercato europeo è stato il trasferimento di molti top player in Arabia Saudita e negli Stati Uniti. In precedenza queste due mete erano rivolte a giocatori che erano a fine carriera e che desideravano provare un’esperienza alternativa mentre il denaro di ingenti proprietà, per lo più di sceicchi, hanno fatto gola e convinto al trasferimento.

Anche la Serie A è stata vittima di ciò e ha perso campioni del calibro di Milinkovic Savic e Brozovic, adesso protagonisti con le loro Nazionali agli Europei che si stanno disputando in Germania, senza aver perso dinamismo.

La massima serie saudita sta aumentando di livello nelle proprie rose e Cristiano Ronaldo è stato il primo ad accettare questa sfida, seguito poi dai vari Karim Benzema, Firmino, Kanté o Koulibaly.

In queste prime settimane di trattative sondate, in attesa dell’inizio ufficiale delle operazioni previsto per il 1 luglio, non si vocifera di trasferimenti cospicui come dodici mesi fa, ma non sono da escludere novità in tal senso.

Ikone vicino a lasciare la Fiorentina, interessato un club del Qatar

Intanto la Fiorentina sta per cedere Jonathan Ikoné. Per l’esterno offensivo francese classe 1998, in scadenza di contratto nel 2026, sta per essere formulata una proposta dal Qatar tra i 10 e i 12 milioni, con il diretto interessato che ha già aperto al trasferimento.

Il giocatore era molto gradito a Vincenzo Italiano che lo ha inserito in campo anche nella fase finale di Conference League, nefasta poi per i toscani, mentre Palladino ha fatto sapere di volere diverse modifiche nel reparto offensivo.

Le mosse della Fiorentina in attacco, chi può partire e i possibili colpi

Prima di procedere ad eventuali operazioni in entrata però Pradé deve cedere alcuni esuberi. Potrebbero lasciare la Viola anche Nzola e Kouamè, quest’ultimo nel mirino del Bologna. La punta ex Spezia, invece, è appetibile per diversi club che lotteranno per la salvezza.

Come acquisti piacciono molto i profili di Krstovic, che è arrivato in Italia un anno fa grazie all’intuizione di Pantaleo Corvino, e di Marko Arnautovic, in uscita dall’Inter e desideroso di ritrovare un posto da titolare e una media realizzativa più vicina ai suoi standard.