Abbiamo cambiato tattica, ma lui ancora non lo sa | Ausilio vs Conte: beffato ancora sul mercato

I nerazzurri, in vista della prossima stagione e di un’eventuale bis Scudetto, dovranno guardarsi dal Napoli del grande ex, Antonio Conte.

La stagione calcistica 2023/2024, almeno per quel che riguarda i club, è terminata da pochissimo, ma c’è già grande attesa per la prossima. Molti tifosi di alcuni club importanti di Serie A, infatti, non vedono l’ora di ripartire per osservare all’opera la propria squadra che avrà una nuova guida tecnica e diversi nuovi calciatori che arriveranno in estate.

A parte Inter, Atalanta e Roma, con quest’ultima che aveva già cambiato a campionato in corso con De Rossi subentrato al posto di Mourinho, tutti gli altri top club di Serie A hanno visto l’avvicendamento della guida tecnica. Milan, Bologna, Juventus, Napoli, Torino, Fiorentina e persino la Lazio che ha dovuto sostituire Tudor con Baroni a giugno inoltrato a causa delle dimissioni del croato.

Se in casa Milan non c’è grande felicità per l’arrivo di Paulo Fonseca al posto di Stefano Pioli, però, diverso è il discorso che riguarda Juventus e Napoli che sembrano aver riacceso l’entusiasmo dei propri tifosi con la scelta della nuova guida tecnica.

A Torino Thiago Motta porta una ventata di aria fresca al posto di Max Allegri, mentre a Napoli l’arrivo di Antonio Conte è bastato per accendere gli animi e l’amore di tutti i tifosi azzurri dopo una stagione disastrosa e i tre cambi in panchina degli ultimi mesi. L’allenatore leccese è da sempre sinonimo di rivincita, riscossa e successo e i napoletani si augurano possa essere ancora una volta così.

Inter, Ausilio cerca di anticipare Conte

Juventus e Napoli, al momento ed attendendo il mercato, sembrano poter essere le più serie competitor dell’Inter in ottica Scudetto. Proprio i nerazzurri, che vorranno fare il bis in campionato, dovranno quindi guardarsi alle spalle, soprattutto dal loro ex allenatore che nel 2021 aveva riportarlo il Tricolore in casa interista dopo ben 11 anni.

Ausilio e Marotta conoscono bene il loro ex tecnico e tenteranno anche di anticiparne le mosse sul mercato. Può essere vista anche in quest’ottica l’operazione dovrebbe portare all’Inter il classe 2006, Giovanni Leoni. I nerazzurri hanno bisogno di ringiovanire un reparto difensivo che vede in Darmian, Acerbi e De Vrij calciatori forti, ma un po’ avanti con l’età.

Mercato, il giovane Leoni vicino all’Inter

In prospettiva futura, quindi, ecco la mossa Leoni che l’Inter sta cercando di assicurarsi anticipando le mosse di Juventus e dello stesso Napoli di Antonio Conte. Il difensore classe 2006 è stato recentemente riscattato dalla Sampdoria che lo ha pagato 1.5 milioni di euro dal Padova. Andrea Pirlo lo ha già lanciato in prima squadra nella seconda parte della scorsa stagione in Serie B.

Già dodici apparizioni in prima squadra da febbraio a maggio, condite anche da una rete al Palermo. Ora, l’interesse di Inter, Napoli, Juventus e Torino, con il club nerazzurro che attualmente sembra in pole anche per la volontà di Marotta e Ausilio di inserire contropartite tecniche gradite alla Samp nell’operazione, rinnovare il prestito di Sebastiano Esposito al club blucerchiato e lasciare in Liguria, almeno per un’altra stagione, lo stesso Leoni.