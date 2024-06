Che fai ancora qui? Puoi andare, non servi | Thiago Motta scarica il pupillo di Allegri: ecco il sostituto

Thiago Motta comunica alla Juventus i nomi dei giocatori non rientranti nei suoi piani. Il pupillo di Allegri ha già fatto le valigie.

Legatosi ufficialmente alla Juventus fino al 30 giugno 2027, dopo una stagione più che straordinaria sulla panchina del Bologna, condotto in Champions League grazie al quinto posto in classifica, Thiago Motta si prepara a una nuova intrigante avventura che inizierà ufficialmente il prossimo 1 luglio.

Un’avventura, quella sulla panchina della Vecchia Signora, che il tecnico italo-brasiliano dovrà vivere con l’obiettivo quasi obbligatorio di riportare la squadra ad affermarsi in Italia, puntando a Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, e a essere quanto più protagonista possibile in Champions League.

Manifestazione, quest’ultima, in cui l’allenatore classe ’82 è riuscito ad affermarsi per ben due volte da calciatore con le maglie di Barcellona prima e Inter poi. Un dato certamente incorraggiante, questo, che si spera possa fungere da trampolino di lancio per le ambizioni future della formazione piemontese la quale, purtroppo, non incide il proprio nome nell’albo d’oro della competizione dal lontano 1996.

Tempo per costruire e sperimentare ce n’è e ce ne sarà, spetterà ora a Thiago Motta, mediante il duro lavoro, incastrare perfettamente i pezzi e formare un gruppo competitivo che, come detto, possa lottare per vincere in Italia e, perché no, magari con un po’ di fortuna, anche in Europa.

Juventus, salutano Kean, McKennie e Iling Junior: i tre non rientrano nei piani di Thiago Motta

All’1 luglio, data in cui inizierà ufficialmente l’avventura di Thiago Motta alla Juventus, manca ancora qualche settimana, ma il neo tecnico bianconero avrebbe già indicato al direttore sportivo, Guuntoli, i nomi di vari giocatori certamente non rientranti nei suoi piani. Giocatori come Weston McKennie, Samuel Iling Junior e Moise Kean che, consapevoli di essere diventati improvvisamente degli esuberi, hanno già iniziato a guardarsi intorno e valutare le richieste pervenute per loro da altre società.

In tal senso, i primi due piacciono all’Aston Villa, che dovrebbe accoglierli a breve in Inghilterra mandando a Torino Douglas Luiz. Per il terzo, invece, dovrebbe riaprirsi la pista che porta all’Atletico Madrid che, scartatolo a gennaio a causa del mancato superamento delle visite mediche, avrebbe recentemente manifestato la volontà di fare un nuovo tentativo per lui in vista della prossima stagione.

Juventus, torna di moda Morata: proposto all’Atletico Madrid lo scambio con Kean

Destinato a finire ai margini dei piani di Thiago Motta, Moise Kean si prepara, come detto, a lasciare la Juventus nelle prossime settimane per legarsi all’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Visto l’addio sempre più probabile di Alvaro Morata, che in Spagna non si troverebbe più bene a causa delle continue critiche, il classe 2000 potrebbe prendere proprio il suo posto tra le file dei colchoneros.

Un ritorno di fiamma per certi versi clamoroso, quello dei madrileni nei confronti del centravanti italiano, che, stando a quanto riportato da Tuttosport, la Vecchia Signora è pronta a sfruttare a proprio favore chiedendo al club spagnolo lo scambio con Morata che, amatissimo all’ombra bianconera della Mole, accetterebbe più che volentieri di tornare per la terza volta in carriera nel capoluogo piemontese.