L’erede di Pepe vola a Milano: Fonseca vuole costruirci la difesa attorno | Lui e altri 10 in campo

Il nuovo tecnico dei rossoneri ha le idee chiare sui rinforzi che servono all’attuale rosa milanista, soprattutto per il reparto arretrato.

L’evento/conferenza stampa della settimana scorsa che ha visto Zlatan Ibrahimovic parlare per la prima volta ufficialmente in veste di nuovo dirigente del Milan, anche se a tutti gli effetti il suo ruolo ufficiale è quello di Senior Advisor di RedBird, è stata anche l’occasione per sgombrare il campo da ogni dubbio ed ufficializzare Paulo Fonseca come nuovo allenatore rossonero.

Dopo questo primo passo formale, quindi, può ufficialmente cominciare la nuova era e la nuova stagione milanista. A prendersi la scena ora, dopo l’annuncio del nuovo allenatore, è ovviamente il calciomercato che i tifosi del Milan sperano sia ambizioso ed importante per poter ridurre il gap con l’Inter Campione d’Italia.

Il primo obiettivo in entrata, quello su cui si stanno concentrando tutti gli sforzi dei dirigenti milanisti, è l’arrivo di un nuovo attaccante che possa diventare il bomber del presente e del futuro rossonero. Nel mirino del Milan resta soprattutto Joshua Zirkzee che continua ad essere il preferito in Via Aldo Rossi. L’accordo con il giocatore e con il Bologna (per il pagamento della clausola rescissoria) è già stato trovato da tempo, mentre l’affare si è attualmente arenato sul compenso da dare all’entourage dell’olandese.

Se non si sbloccherà la questione legata alle commissioni, quindi, il Milan sarà costretto a vagliare alternative valide all’olandese. Nella lista dei rossoneri, al momento, sembrano esserci anche Dovbyk del Girona, Guirassy dello Stoccarda e Gimenez del Feyenord. Nessuno dei tre, però, convince a pieno e si continuerà a spingere per Zirkzee, almeno per ora.

Milan, ultimo obiettivo il difensore centrale

Terzino destro e centrocampista centrale saranno poi i prossimi passi dei dirigenti rossoneri dopo aver chiuso per la punta, mentre in ultimo, tra fine luglio ed inizio agosto, si penserà anche al difensore centrale che è un altro obiettivo del Milan. Prima, però, bisognerà piazzare alcuni esuberi o comunque calciatori che non fanno parte del progetto tecnico rossonero.

Un’idea per l’arrivo del difensore centrale potrebbe arrivare anche dagli Europei in corso di svolgimento in Germania. Torneo continentale che vede tra i protagonisti quel Pepe, storico centrale portoghese del Porto, che con i suoi 41 anni è anche il calciatore più anziano dell’intera competizione.

Milan, per la difesa piace Diogo Leite

Non fa parte della rosa portoghese, invece, Diogo Leite, centrale dell’Union Berlino. Il classe 1999 sembra guadagnare sempre più posizioni nelle strategie e nei piani dei dirigenti rossoneri in ottica calciomercato e possibili rinforzi per la difesa. Questo anche perché pare sia stato chiesto espressamente dal suo connazionale, Paulo Fonseca.

Diogo Leite ha già esperienza internazionale, avendo giocato con l’Union sia in Europa che in Champions League, e può fare al caso del Milan. La sua valutazione di mercato non è affatto proibitiva e i tedeschi potrebbero anche scendere fino a 15 milioni di euro di domanda per il cartellino. Nelle prossime settimane si capirà la fattibilità dell’operazione.