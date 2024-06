Marotta, intuizione geniale: lo prende rotto per pagarlo 2 lire | Un 27enne “ma dalla grande futuribilità”

Il nuovo Presidente dell’Inter continua con la sua filosofia che negli ultimi anno ha portato parecchi dividendi sportivi.

Il mercato della nostra Serie A è ormai entrato nel vivo e sta vivendo le battute iniziali di un’estate che si annuncia infuocata sotto tutti i punti di vista. Tra meno di due mesi avrà inizio la nuova stagione ufficiale anche se la sessione estiva di calciomercato, come al solito, chiuderà il primo giorno di settembre.

Molto attive già dalle prime battute sono le squadre di alto livello, le big del nostro campionato che hanno già individuato i profili giusti per rinforzarsi e provare a farlo il prima possibile, anticipando la concorrenza. L’obiettivo numero uno è quello di ridurre il gap con l’Inter Campione d’Italia e che ha una rosa già decisamente fortissima.

I nerazzurri, quindi, partiranno davanti alle altre anche ai blocchi di avvio della nuova Serie A. Nonostante questo, però, Giuseppe Marotta, nuovo Presidente nerazzurro dopo l’avvicendamento in capo alla società, e Piero Ausilio, direttore sportivo, stanno lavorando assiduamente per rendere l’Inter ancora più forte rispetto alla passata stagione.

Due operazioni di un certo livello sono già state chiuse, con l’arrivo a parametro zero del centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski e dell’attaccante del Porto, Mehdi Taremi. La definizione dei rispettivi prolungamenti dei contratti di Lautaro Martinez e Nicolò Barella è un altro passo vicino dall’essere compiuto.

Mercato, le prossime mosse dell’Inter

Dopo aver definito qualche cessione per fare cassa ed effettuare plusvalenze importanti, si ritornerà a pensare al mercato in entrata. Nel mirino dell’Inter c’è il portiere del Genoa, Martinez che arriverà per fare inizialmente il secondo di Sommer, ma poi pian piano dovrebbe prendersi il posto da titolare. Pronte anche un paio di operazioni per rinforzare difesa e corsia destra di centrocampo.

L’ultimo tassello da riempire, poi, sarà quello del quarto attaccante, con Marko Arnautovic che non rientra più nei piani del tecnico Simone Inzaghi. Al posto suo il sogno e l’obiettivo più reale resta sempre quello di Alberto Gudmundsson, ma il Genoa non ha intenzione di abbassare le proprie richieste. L’alternativa all’islandese potrebbe essere rappresentata da Nikola Vlasic, esterno d’attacco del Torino.

Mercato Inter, idea Vlasic

Vlasic ha subito un infortunio muscolare durante il ritiro della nazionale croata in Germania per gli Europei in corso di svolgimento. Problema che gli ha impedito di prendere parte alla partita d’esordio contro la Spagna e che gli impedirà di giocare anche le prossime due gare del girone contro Albania e Italia. Una grave perdita per il ct. Dalic che si ritrova già con la strada in salita ad Euro 2024.

Quest’infortunio muscolare, quindi, costringerà Vlasic ad abbandonare lo spogliatoio croato e a lasciare la Germania. Nello stesso tempo, però, viene visto da Marotta come un’occasione per avere uno sconto da parte del Torino per l’acquisto di ottimo calciatore, ancora 27enne, e con tanti anni di carriera ad alti livelli ancora davanti a sé.