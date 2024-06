Milan, c’è un nuovo ‘caso Ambrosini’: addio per sempre per approdare alla Fiorentina | Tradimento sull’A1

A distanza di anni si ripropone un caso analogo a quello di Ambrosini in casa Milan, un ex rossonero sta per firmare con la Fiorentina

La Fiorentina è al lavoro per rinforzare la rosa e regalare dei rinforzi il prima possibile al nuovo allenatore Raffaele Palladino, chiamato a sostituire Vincenzo Italiano e dare continuità al triennio positivo dell’ex mister dello Spezia. La scelta del successore è ricaduta, infatti, sul tecnico che ha fatto molto bene al Monza nelle sue prime due stagioni in Serie A.

L’attacco sarà il reparto più soggetto a cambiamenti data la difficoltà avuta dagli attaccanti a essere incisivi sotto porta e a capitalizzare l’importante mole di gioco creata, difetto che ha impedito alla Viola di andare oltre la qualificazione alla Conference League.

Ma Palladino ha necessità anche di un nuovo centrocampista dato che il brasiliano Arthur non è stato riscattato a causa del costo ritenuto eccessivo e tornerà così alla Juventus, dopo un’annata molto positiva in Toscana come regista della mediana.

Al suo posto la società del patron Rocco Commisso vuole inserire un mediano più duttile e con capacità in interdizione più marcate e sono stati avviati contatti con una vecchia conoscenza della Serie A.

Un ex Milan alla corte della Fiorentina, ritorno in Serie A per il centrocampista

Si tratta di Aster Vranckx, centrocampista classe 2002 belga ma di origini congolesi che ha vestito la maglia del Milan nella stagione 2022-2023.

Arrivò in rossonero in prestito, ma non convinse e tornò alla base con il Wolfsburg dove in questa stagione ha collezionato 26 presenze fra Bundesliga e Coppa di Germania, un buon minutaggio anche se spesso subentrante dalla panchina.

Le condizioni per chiudere il colpo in mezzo al campo e la concorrenza dei rivali

Il suo contratto è in scadenza 30 giugno 2025 e per lui la richiesta del club tedesco è di non meno di 10 milioni di euro. Sul giocatore, la Fiorentina si sta muovendo con grande intensità e dovrà battere, stando a quanto riporta Sky Sport, la concorrenza del Bologna che su suggerimento proprio di Vincenzo Italiano vorrebbe inserirlo nell’organico rossoblù che si gioca la Champions.

La volontà dei toscani è di chiudere la trattativa quanto prima per mettere a disposizione del tecnico Raffaele Palladino il centrocampista Vranckx già a partire dal ritiro estivo di metà luglio.