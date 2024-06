Guardiola lo ha formato come un figlio | Lo prende Lotito per calmare i tifosi: pronto il colpo masterclass

Il nuovo rinforzo della Lazio è cresciuto sotto l’egida di Pep Guardiola, Lotito cerca di placare gli animi della piazza con il suo arrivo

In attesa di definire l’ingaggio di Tchaouna, sulle cui tracce si è inserito il Bologna, la nuova Lazio di Marco Baroni si appresta a chiudere il primo colpo in entrata di questa sessione estiva di calciomercato. Il club biancoceleste, guidato dal patron Claudio Lotito, sta infatti definendo l’accordo per il centrocampista offensivo Fisayo Dele-Bashiru, che sta per trasferirsi in Serie A dai turchi dell’Hatayspor.

Classe 2001, giocatore di nazionalità nigeriana ma in possesso pure di passaporto inglese, nell’ultima stagione del campionato turco è sceso in campo 33 volte, con un soddisfacente bottino finale di 8 gol realizzati e 5 assist forniti.

Il giocatore è cresciuto nelle giovanili del Manchester City, sotto l’egida di un top allenatore come Pep Guardiola, ha raccolto poi quasi 20 presenze con l’Under 23 dei citizenz senza però avere l’occasione di esordire in prima squadra, tanto da trasferirsi nell’estate 2020 allo Sheffield Wednesday.

Si fa notare in League One, il corrispettivo della Serie C, prima di approdare nel massimo campionato turco la scorsa estate e in cui ha disputato sinora la sua stagione migliore, prima di questa ghiotta chance di fare una nuova esperienza in Italia.

Un colpo low cost per la trequarti della Lazio

A convincere il direttore sportivo Fabiani è la sua forza fisica e dinamismo, la capacità di inserirsi negli spazi snza palla e la sua duttilità visto che può essere impiegato anche come attaccante esterno, su entrambe le fasce.

La Lazio può chiudere per 7 milioni più bonus, un colpo di mercato low cost ma con ampie prospettive di resa, una scommessa fortemente voluta dai vertici societari del club, nonostante le incognite persistano.

E non finisce qua, gli altri obiettivi per la trequarti

Un obiettivo simile per la Lazio è Noslin che Baroni ha allenato, con successo, nel girone di ritorno della passata stagione a Verona ma con gli scaligeri che hanno intenzione di lasciarlo partire per non meno di 20 milioni mentre l’offerta iniziale dei capitolini è stata di 12 milioni.

Serviranno entrambi i rinforzi per una trequarti che sarà orfana di Pedro, Luis Alberto e Felipe Anderson, tre giocatori di caratura internazionale che hanno deciso di lasciare i biancocelesti. Proseguono nel frattempo i contatti con il Feyenoord per Calvin Stengs, trequartista classe ’98.