Sergio Ramos in Serie A: arriva la conferma definitiva | Approda nel club con più storia e tradizione di tutti

Sergio Ramos può chiudere la sua importante carriera in Italia, il centrale spagnolo è nel mirino di uno dei top club della nostra Serie A

Sergio Ramos è stato tra i difensori più forti dell’ultimo ventennio. Una carriera importante quella del centrale che ha vinto ogni titolo possibile con la maglia del Real Madrid e della Spagna, con due Europei (2008 e 2012) e un Mondiale nel 2010, titolare nell’insuperabile formazione iberica promotrice del Tiki Taka e che aveva incantato con il suo gioco. Le furie rosse sono state invincibile in quel ciclo e Ramos è stato il perno del reparto arretrato.

Anche con i Blancos sono arrivati tanti trofei e il centrale iberico si è mostrato affidabile e pericoloso anche in fase offensiva, sia con il colpo di testa su calci piazzati sia dagli undici metri, un vero e proprio cecchino in tal senso.

L’ultima stagione ha militato nel Siviglia, squadra che è riuscita a risollevarsi nel rush finale dopo un inizio molto complicato. Per Ramos è emersa la volontà di restare a giocare nel campionato del suo Paese e in un club che aveva appena vinto l’Europa League.

Ma per l’ultimo scampo di carriera Ramos sta valutando l’ipotesi di trasferirsi in Serie A e il Milan sembra interessato a fare un’offerta per il suo ingaggio, un nome che sarebbe gradito ai tifosi e anche a mister Paulo Fonseca.

Sergio Ramos è la nuova idea per rinforzare la difesa del Milan

In una rosa in prevalenza composta da giovani talenti, la presenza di un giocatore d’esperienza e dotato di una leadership nello spogliatoio come Sergio Ramos rappresenterebbe una mossa astuta da parte della dirigenza rossonera, sulla falsariga dell’operazione che portò Zlatan Ibrahimovic poco prima dello scoppio del Covid.

In tal senso più che il contributo effettivo in campo, l’approdo di Ramos servirebbe per aumentare il carisma del reparto arretrato, troppo facilmente perforato nel campionato appena trascorso e concluso al secondo posto in classifica.

Il Milan rischia di perdere due uomini chiave della difesa

Milan che rischia di perdere sia Theo Hernandez che Fikayo Tomori. Il terzino francese ha dichiarato che parlerà del suo futuro dopo gli Europei, con il Bayern Monaco molto interessato.

Per il centrale inglese si è fatto avanti il Newcastle che dodici mesi fa aveva pescato sempre dal Milan il centrocampista Sandro Tonali.