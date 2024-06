Vuoi il bianconero? Quella è la porta, puoi andare | Cardinale scarica il suo top: sostituito con uno più forte

Il Milan dice addio a un top della rosa. Cardinale ha accolto la sua decisione di vestirsi di bianconero. Già trovato il sostituto.

Messa definitivamente in archivio la stagione 2023-2024 che l’ha visto finire secondo in Serie A alle spalle dell’Inter di Simone Inzaghi, il Milan del patron Gerry Cardinale ha iniziato a pianificare con grande attenzione l’annata 2024-2025 che scatterà ufficialmente il prossimo 17 agosto.

Un’annata, quella che inizierà tra poco più di due mesi, in cui il Diavolo proverà ovviamente a tornare sul tetto d’Italia a distanza di due anni dallo Scudetto vinto nel 2022 e a essere quanto più protagonista possibile nella rinnovata Champions League a 36 squadre.

Due obiettivi, questi, ai quali i meneghini tenteranno chiaramente di accostare anche le vittorie di Coppa Italia e Supercoppa Italiana che, neanche sfiorate in tempi recenti, non vengono collocate nelle bacheche di Via Aldo Rossi rispettivamente dal 2003 e dal 2016.

A Paulo Fonseca, che da qualche giorno ha preso ufficialmente il posto di Stefano Pioli sulla panchina rossonera, spetterà quindi l’arduo compito di dare nuova linfa, nuove motivazioni a una una squadra che, sebbene composta da giocatori di primo livello, non è fin qui mai riuscita a esprimere appieno il suo potenziale. La base di partenza è buona, il resto lo si scoprirà a partire dal 17 agosto.

Milan, Tomori verso l’addio: il centrale inglese può essere sacrificato

Perno insostituibile del reparto difensivo del Milan, Fikayo Tomori potrebbe clamorosamente lasciare la sponda rossonera di Milano nel corso dell’estate. Protagonista, anche a causa dei troppi infortuni, di una stagione a dir poco altalenante, il centrale inglese potrebbe salutare il Diavolo qualora in Via Aldo Rossi dovesse pervenire un’offerta ritenuta vantaggiosa.

Un’offerta, da almeno 40 milioni di euro, che il patron Cardinale ha già fatto comprendere di essere disposto a prendere in considerazione. Il Newcastle di Eddie Howe, in tal senso, secondo quanto riferito da Football Insider, avrebbe già bussato alle porte degli uffici di Casa Milan con in mano un assegno con su scritta la cifra richiesta. Gli uomini di mercato rossoneri stanno prendendo tempo: accettare o no? Lo scopriremo nei prossimi giorni.

Milan, se parte Tomori, assalto a Buongiorno del Torino

Preventivata con largo anticipo la possibilità di perdere Tomori sul quale, come detto, ha messo fortemente gli occhi il Newcastle del fondo Pif, il Milan di Gerry Cardinale ha iniziato a guardarsi intorno con l’obiettivo di trovare quanto prima un suo valido sostituto.

Un valido sostituto che, stando a quanto venuto a galla negli ultimi giorni, potrebbe essere Alessandro Buongiorno del Torino il quale, valutato dal presidente Urbano Cairo intorno ai 40 milioni di euro, verrebbe eventualmente pagato proprio con i soldi incassati dalla cessione di Tomori il quale, come anticipato, non dovrebbe lasciare Milano per meno di 40 milioni di euro. Lo scenario, come si può ben comprendere, è già stato tracciato. Saranno però gli sviluppi delle prossime settimane a stabilire se diverrà realtà oppure no. Non ci resta quindi che attendere per saperne di più.