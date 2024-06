Fu il peggior nemico di Pioli | La maledizione ha funzionato: dimissioni e addio allo storico club

Un allenatore ha rassegnato le dimissioni nelle ultime ore ed ha lasciato il club a cui era legato e con cui ha affrontato il Milan.

Gli ultimi mesi e le ultime settimane sono state davvero parecchio movimentate sul fronte delle panchine. Sono davvero tante quelle che hanno cambiato timoniere, ma soprattutto è difficile ricordare una rivoluzione tale soprattutto per quel che riguarda i top club europei.

Barcellona, Liverpool, Milan, Juventus, Napoli, Lazio, Fiorentina, Bologna, Borussia Dortmund, Bayern Monaco, Chelsea, Marsiglia. La schiera di top club europei che hanno cambiato guida tecnica è davvero lunghissima e questo ha visto diversi allenatori che erano liberi tornare immediatamente in sella.

Un altro top club che sembrava destinato a cambiare allenatore ha invece nelle ultime ore cambiato idea ed ha confermato il tecnico delle ultime stagioni. Parliamo del Manchester United che ha deciso di dare ancora fiducia ad Erik Ten Hag, il quale è stato probabilmente salvato dalla vittoria della FA Cup ai danni dei cugini del Manchester City.

Un’inversione di tendenza di un club che da anni non riesce più a tornare agli albori di un tempo e che ha vissuto l’ennesima annata complicata in Premier League con l’ottavo posto in classifica ed il record di sconfitte in una singola stagione di campionato della propria storia.

Sorpresa Dortmund, Terzic rassegna le dimissioni

Se a Manchester, sponda United, è stato confermato Ten Hag, quindi, uno scossone inaspettato è arrivato in casa di un’altra squadra top del calcio europeo. Edin Terzic ha infatti rassegnato le dimissioni dal Borussia Dortmund e lascerà la panchina dei gialloneri dopo due stagioni senza successi, ma comunque piene di soddisfazioni.

Un campionato sfiorato e poi perso in maniera atroce e beffarda nella stagione 2022/2023, con una classifica che ha visto il Borussia Dortmund secondo soltanto per una peggiore differenza reti rispetto al Bayern Monaco, arrivato a pari punto, ma laureatosi Campione di Germania. Poi la splendida finale di Champions League raggiunta e persa contro il Real Madrid nell’ultima stagione.

Borussia Dortmund, Sahin promosso primo allenatore

Il lavoro compiuto dal tecnico bosniaco è stato di quelli importanti, ma nonostante la finale di Champions raggiunta e giocata anche benissimo, Terzic ha rassegnato le dimissioni ed ha raccontato di come avesse chiesto un incontro alla società all’indomani della finalissima di Wembley di sabato 1 giugno.

Incontro in cui Terzic ha raccontato alla società di avere l’impressione che servisse una nuova guida ed una scossa all’ambiente e da qui nasce la decisione di rassegnare le dimissioni. Il nuovo allenatore del Borussia Dortmund dovrebbe essere Nuri Sahin che, da secondo e vice dell’ormai ex allenatore bosniaco, sarà promosso a primo.