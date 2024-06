Giocare per Inzaghi? È un provinciale paragonato a Conte | Il top dice sì al Napoli: scartata l’Inter

Il top player scarta l’Inter di Inzaghi e dice sì al Napoli di Conte. Il tecnico leccese pronto ad accogliere il suo nuovo rinforzo.

Terminato decimo con 53 punti, a meno 41 dall’Inter campione d’Italia, e rimasto fuori dall’Europa per la prima volta dal 2009, il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis guarda con grande fiducia alla prossima stagione e colloca definitivamente nel dimenticatoio quella appena conclusasi.

Un’annata, quella 2023-2024, che, iniziata dagli azzurri col chiaro obiettivo di confermarsi sul tetto d’Italia per il secondo anno consecutivo, li ha invece visti dire addio praticamente subito al sogno del secondo tricolore di fila. Un fallimento purtroppo rumoroso, questo, al quale i partenopei, nel giro di pochi mesi, hanno aggiunto anche quelli in Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League.

Manifestazioni, queste, in cui, eccezion fatta per la Supercoppa sfuggita in finale a causa della sconfitta contro l’Inter, Osimhen e compagni non sono riusciti ad andare oltre gli ottavi di finale, venendo eliminati rispettivamente da Frosinone e Barcellona.

Delusioni su delusioni, quindi, quelle ottenute dal gruppo campano nella stagione 2023-2024 che, già collocata negli archivi della società, si prepara a lasciar spazio a quella 2024-2025 la quale, con Antonio Conte in panchina, si spera possa riservare tante soddisfazioni a una squadra certamente non da decimo posto in graduatoria.

Napoli, Conte pensa innanzitutto alla difesa: De Laurentiis al lavoro

Legatosi ufficialmente al Napoli lo scorso 5 giugno, Antonio Conte ha iniziato ad avanzare le prime richieste al presidente De Laurentiis per rinforzare la sua rosa con la quale tra poche settimane si ritroverà in ritiro per preparare nel migliore dei modi la stagione 2024-2025.

Una stagione, quella che scatterà il prossimo 17 agosto, in vista della quale il tecnico leccese avrebbe già comunicato al direttore sportivo, Giovanni Manna, alcuni nomi per irrobustire innanzitutto il reparto difensivo della squadra, apparso in enorme difficoltà quest’anno e purtroppo perforato ben 48 volte rispetto alle 28 dell’annata scudettata.

Hermoso dice sì al Napoli: nei mesi scorsi era stato accostato all’Inter

In uscita dall’Atletico Madrid, dal quale si separerà a parametro zero il prossimo 30 giugno, Mario Hermoso avrebbe manifestato grande entusiasmo dinanzi alla possibilità di trasferirsi in Italia per legarsi al Napoli del neo tecnico, Antonio Conte.

Stando infatti a quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, il difensore spagnolo, che nei mesi scorsi era stato seguito anche dall’Inter, sarebbe vicinissimo a dire sì al club azzurro il quale, vista la sua volontà di sbarcare quanto prima all’ombra del Vesuvio, avrebbe intensificato i contatti con l’intermediario dell’affare, Inaki Espizua. Al momento la trattativa sembra essere a buon punto, ma bisognerà ovviamente aspettare ancora qualche giorno per avere l’ufficialità.