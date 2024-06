Buongiorno, mi manda Handanovic | Il fuoriclasse è arrivato ad Appiano: scovato dal nulla dall’ex portierone

Handanovic ha convinto il suo connazionale a firmare per l’Inter, è tra i migliori prospetti della sua generazione e adesso è dei nerazzurri

L’Inter è al lavoro per rinforzare la rosa. Beppe Marotta, adesso che è stato nominato presidente, gode di un potere decisionale ancora superiore e frutto di scelte azzeccate nelle precedenti sessioni di mercato ed è aiutato sia dai consigli di Piero Ausilio sia dalle indicazioni di mister Simone Inzaghi, indispensabili per assecondare le sue richieste tattiche funzionali al gioco dei nerazzurri.

E se Zielinski e Taremi sono già due colpi in entrata di assoluto spessore, l’Inter non ha intenzione di fermarsi ma vuole essere grande protagonista della campagna acquisti dell’estate 2024, senza rivoluzioni e cessioni di Big ma con ingaggi mirati.

Serve un secondo portiere da far crescere con Sommer come chioccia, un difensore centrale, un esterno bravo sia nella fase di copertura che in quella di spinta sulla fascia e due punte che possano far rifiatare Lautaro e Thuram, confermati come coppia di centravanti titolare.

Ma la società guarda al futuro e al suo settore giovanile da valorizzare, con molti talenti che sono stati spediti in prestito tra A e B e che saranno monitorati da Inzaghi nel ritiro estivo o utilizzati come potenziali contropartite tecniche, come Valentin Carboni.

Dalla Slovenia arriva il nuovo leader del centrocampo interista

E in questa prospettiva è molto importante l’ufficialità di Luka Topalovic, centrocampista offensivo classe 2006 sloveno, che arriva a Milano dal Domzale. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il giovane calciatore farà il ritiro con Simone Inzaghi, poi si aggregherà alla Primavera.

Un colpo consigliato da Samir Handanovic che è rimasto a livello dirigenziale nell’Inter dopo averne difeso i pali per molte stagioni ed essere stato anche capitano. Le qualità sono importanti, tanto che altri top club europei lo avevano messo nel mirino ma i nerazzurri hanno battuto in anticipo la concorrenza.

L’Inter guarda al futuro, la mediana è al top ma vuole restarlo anche in futuro

Inter che dispone ad oggi di uno dei centrocampi più completi e forti d’Europa ma il ricambio generazionale dovrà avvenire presto, motivo per cui l’approdo di forze fresche come Topalovic è vitale per il futuro del club.

Il lavoro di talent scouting non si ferma e sono attesi nei prossimi mesi altri colpi di prospettiva da far crescere ad Appiano Gentile.