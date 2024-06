Presidente, lui proprio non possiamo comprarlo | Arnautovic chiama Marotta: posto il divieto assoluto

Si prospetta un’estate affollata nella prima linea nerazzurra. Il nuovo Presidente dovrà fare delle scelte ben precise.

Il calciomercato dell’Inter è cominciato già da tempo. In tempi non sospetti, anzi quando ancora non si era nemmeno chiusa la sessione di calciomercato invernale, il club nerazzurro si era già mosso per acquistare due pedine importantissime in vista della prossima stagione.

Visto il contratto in scadenza con Napoli e Porto, le loro rispettive squadre, infatti, i nerazzurri avevano già trovato l’accordo con Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. Quest’ultimo sembrava vicinissimo al Milan durante lo scorso mercato estivo, ma poi non se ne fece più nulla.

Ne ha approfittato della situazione l’Inter che lo ha messo sotto contratto e lo porterà finalmente nel nostro campionato a partire dalla prossima stagione. Sulla carta, in quella che è l’attuale rosa dei Campioni d’Italia, Mehdi Taremi prenderà il posto di Alexis Sanchez che vedrà scadere il suo prestito con l’Inter nei prossimi giorni.

Oltre agli intoccabili e ai titolari Lautaro Martinez, che sembra vicinissimo al rinnovo di contratto con il club, e Marcus Thuram, quindi, a comporre l’attacco dell’Inter in vista della prossima stagione ci saranno anche Taremi e Marko Arnautovic. La posizione dell’austriaco, però, dopo una stagione difficile, tra i tanti infortuni e gli errori clamorosi sotto porta, non è ancora ben definita.

Inter, il sogno resta Gudmundsson

Se non arrivassero offerte adeguate, infatti, Arnautovic potrebbe giocarsi un’altra chance con la maglia nerazzurra ed è questo anche il suo desiderio. Potrebbe farlo, però, anche da quinta punta e non più da quarta, con lo spazio lì davanti per lui che a quel punto potrebbe ridursi ancora di più.

Il sogno dell’Inter per la prima linea, infatti, e non è affatto un mistero, resta l’islandese del Genoa, Albert Gudmundsson che ha giocato un grande campionato con la maglia rossoblù e ne è stata la vera e propria rivoluzione. Lui agirebbe da seconda punta, capace di spaziare sul tutto il fronte offensivo. La sua valutazione attuale, però, si aggira attorno ai 30 milioni di euro.

Mercato, Oristanio sempre in direzione Cagliari

Una cifra che l’Inter potrebbe guadagnare vendendo uno dei suoi gioielli, quel Valentin Carboni che piace a tante squadre in Italia ed in Europa. Rientrato dal prestito al Monza, il classe 2005 argentino sembrerebbe il primo indiziato ad essere sacrificato anche per la difficile collocazione tattica all’interno dello scacchiere tattico di Inzaghi. Scontata invece la partenza di Correa che rientrerà dal deludente prestito al Marsiglia.

Stesso discorso che vale per Gaetano Oristanio. Autore di due gol e un assist nella stagione passata con la maglia del Cagliari, il fantasista potrebbe vestirla ancora anche nella prossima stagione nonostante non sia stato riscattato dai rossoblù. I dirigenti sardi si rivedranno con quelli interisti nei prossimi giorni per trovare una formula giusta. Sulle tracce del giocatore di origini campane, però, c’è anche il Venezia.