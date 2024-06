Questo sai quando gioca nel 3-5-2? Mai | Conte a caratteri cubitali: fatta fuori la testa del super acquisto

Uno dei recenti acquisti del Napoli è messo fuori rosa, non è compatibile con il modulo che sarà adottato da mister Antonio Conte

Con l’annuncio di Antonio Conte come nuovo allenatore è tornato l’entusiasmo a Napoli. La calda tifoseria partenopea spera di lottare per lo Scudetto e in una stagione migliore rispetto a quella conclusa da poco con un deludente decimo posto e la mancata qualificazione a tutte le competizioni europee. Serviva una scossa ed è arrivata per merito di Aurelio De Laurentiis che ha scelto di puntare su un tecnico vincente come il pugliese.

La campagna acquisti sarà finanziata dalla cessione di Victor Osimhen che avverrà a cifre inferiori alle richieste iniziali di 130 milioni visto che il bomber nigeriano ha calato la sua media realizzativa negli scorsi mesi ma la fiducia nella sua partenza permane.

A dimostrazione di questo il rifiuto di 80 milioni che il Paris Saint Germain ha offerto al club campano per Kvara, che Conte vuole trattenere e rilanciare e i primi contatti avviati con l’entourage di Romelu Lukaku, indiziato numero uno per il ruolo di punta centrale.

Dovrebbero essere il georgiano e il belga i terminali offensivi degli azzurri per tornare a competere per lo Scudetto, obiettivo dichiarato visto che il campionato sarà l’unico impegno stagionale dove saranno concentrate tutte le forze fisiche e mentali della rosa.

Lindstrom è fuori rosa, vicino il trasferimento in prestito in Ligue 1

Conte che dovrebbe adottare come modulo il 3-5-2 con cui ha fatto grandi cose alla guida di Juventus ed Inter. Se così fosse lo spazio per Jesper Lindstrom sarà ridotto all’osso e per lui la partenza è sempre più probabile.

Una stagione poco fortunata per il danese su cui i partenopei hanno investito circa 30 milioni di euro e il Lione sarebbe interessato a proporre un prestito con diritto di riscatto per il quale il giocatore avrebbe già dato l’okay.

Il punto sull’attacco del Napoli, chi resta e chi può essere ceduto da De Laurentiis

Dovrebbe restare invece Giacomo Raspadori, molto apprezzato da Conte e preziosa riserva, pronta a dare il suo contributo da subentrante, soprattutto in partite in cui il risultato faticherà a sbloccarsi.

Più incerto il destino di Simeone che potrebbe essere utilizzato come contropartita tecnica per eventuali operazioni in entrata che richiedono uno sforzo economico ritenuto eccessivo.