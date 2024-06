Spalletti lo liquidò senza dirgli una parola | Lui firma un accordo per ripicca: è un nuovo giocatore della Serie A

Spalletti ha deciso di non convocarlo per gli Europei e l’azzurro decide di tornare a giocare in Serie A, spera così di tornare presto in Nazionale

Il commissario tecnico Luciano Spalletti ha compiuto delle scelte coraggiose per quanto riguarda le convocazioni per gli Europei di Germania. Ha colpito la chiamata per Fagioli, rientrato nelle ultime due partite di campionato dopo la squalifica per tutta la stagione in corso per calcio scommesse. Il centrocampista della Juventus si è però allenato in questi mesi regolarmente con i compagni di squadra ed è stato monitorato nel frattempo dal mister.

La sua freschezza potrebbe essere un valore aggiunto nella mediana azzurra che è ricca di qualità ma con interpreti che dovranno trovare il giusto rodaggio avendo potuto allenarsi solo in questa prima metà di giugno.

Altro nome a sorpresa che fa parte della spedizione tedesca è Folorunsho, rivelazione dell’Hellas Verona che ha centrato un’insperata salvezza e che Spalletti ha notato nel girone di ritorno grazie a prestazioni di alto livello.

Niente da fare invece per Manuel Locatelli che paga dazio per non aver brillato nella Juventus che ha avuto difficoltà nel fraseggio della palla in mezzo al campo e per Jack Bonaventura, rimasto a casa nonostante abbia eguagliato il record di reti in una singola stagione.

Zaniolo può tornare in Serie A, vuole rilanciarsi e ritrovare la titolarità

Escluso dalla lista dei convocati anche Nicolò Zaniolo che era stato invece nella lista dei giocatori di Spalletti nel girone eliminatorio e nelle amichevoli primaverili. Adesso l’ala del Galatasaray potrebbe tornare in Serie A con due club che sono interessati.

E questi sono l’Atalanta, con Gasperini che vorrebbe rilanciare un altro talento dopo De Ketelaere, e la Fiorentina che cerca rinforzi a centrocampo, tant’è che il compianto Joe Barone ne aveva già parlato con il suo procuratore Vigorelli a proposito di un possibile trasferimento in viola, come rende noto il Corriere dello Sport.

Fiorentina ed Atalanta si contendono Nicolò Zaniolo, chi la spunterà?

La Fiorentina è consapevole che l’Atalanta parte avvantaggiata data la partecipazione alla Champions League ma spera di convincere il giocatore che avrebbe più chance di partire titolare nello scacchiere tattico di Raffaele Palladino.

Le motivazioni di Zaniolo faranno la differenza così come l’offerta economica rivolta al club turco che vorrebbe monetizzare la sua cessione, escludendo l’ipotesi di un prestito.