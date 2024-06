Calhanoglu nel panico: gli è arrivata la SOFFIATA | Inzaghi avrebbe trovato già il sostituto

L’Inter guarda al futuro, l’erede di Calhanoglu è già in squadra e avrà molto più spazio nella prossima stagione, il turco non l’ha presa bene

Il centrocampo dell’Inter è al momento tra i più completi d’Europa. Interpreti di livello convivono nella mediana dei nerazzurri, alternati da mister Simone Inzaghi che ha delle gerarchie precise ma che fa sentire tutti importanti all’interno dello spogliatoio, rendendo il clima sereno come è avvenuto nella scorsa stagione, conclusa con la vittoria di un meritato Scudetto, il numero 20 della storia del club lombardo.

Anche le seconde linee hanno fatto molto bene negli scorsi mesi, a partire da Davide Frattesi, spesso decisivo anche sotto rete da subentrante e valore aggiunto della rosa interista, tanto da essere più che una riserva per il contributo fornito.

Inter che guarda al futuro tanto che ha chiuso nelle ultime ore per il classe 2006 Luka Topalovic, acquistato dal campionato sloveno dove si è messo in mostra ed è stato notato dal connazionale Samir Handanovic, rimasto alla corte nerazzurra anche dopo il ritiro.

Anche nel mercato di gennaio è arrivato un giocatore di enorme prospettiva che ha già fatto intravedere giocate degne di nota, come Buchanan, che aspira ad avere più spazio nello scacchiere tattico di Inzaghi da agosto in poi.

Asllani il futuro playmaker dell’Inter, il futuro è dalla sua parte

Discorso analogo per Asllani, protagonista con l’Albania negli Europei che si stanno disputando in Germania e con la partita inaugurale contro l’Italia in cui è partito titolare dal primo minuto, frutto degli importanti passi in avanti mostrati da quando si è trasferito a Milano.

Le doti non mancano così come la visione del gioco, tanto che potrebbe progressivamente soffiare il posto ad Hakan Calhanoglu, al momento il regista e geometra indiscusso della mediana interista.

Bogdani parla benissimo di alcuni albanesi che giocano in A

Alla vigilia della partita tra Italia ed Albania Erjon Bogdani, attaccante con un passato in Serie A, è intervenuto ai microfoni di Tuttosport, parlando dei suoi connazionali, molti dei quali titolari nel nostro campionato.

Queste le sue parole: “A centrocampo giostrano Asllani, cresciuto molto all’Inter, Ramadani, idem nel Lecce, Asani che gioca nella K League 1 coreana e il fantasista Bajrami, uno che può far male anche con i suoi assist per il bomber Broja, di proprietà Chelsea e nel mirino di molti club europei“.