Milan, colpo delle 00.01: sorpresa per tutta la Serie A | 1 mese fa sembrava IMPRONOSTICABILE

Dopo la mezzanotte sarà ufficiale la chiusura di una trattativa che fino a poche settimane fa sembrava impossibile.

Sono ore importanti e concitate quelle che si stanno vivendo per il nostro calcio e la nostra Serie A. L’europeo dell’Italia arriva nel momento migliore, con alcuni calciatori che dovranno dimostrare di essere all’altezza della maglia azzurra, ma soprattutto devono onorare ad ogni costo quella coppa che, in maniera abbastanza sorprendente, fu conquistata tre anni fa dagli uomini di Roberto Mancini.

Non solo l’Europeo e la Nazionale azzurra, però. Venerdì 14 giugno, oltre ad essere stata la data dell’inizio della competizione continentale in Germania, era anche una data spartiacque per il calciomercato nostrano. A partire dalla mezzanotte di venerdì, e quindi dal primo minuto di sabato 15 giugno, si è chiusa la possibilità per i club di Serie A di riscattare i calciatori che hanno avuto in prestito durante l’ultima stagione.

Questo non significa, ovviamente, che gli accordi e le trattative per questi calciatori non possano essere presi e/o discussi anche nei prossimi giorni e nelle prossime ore, ma semplicemente che la squadra interessata non può più riscattare un calciatore in maniera autonoma e al prezzo pattuito nel momento in cui è stato concordato il prestito, ma dovrà rinegoziare l’affare con il club proprietario del cartellino.

Molto interessato e attore protagonista di questi ipotetici riscatti era senza ombra di dubbio il Milan. Rossoneri che hanno ceduto a titolo definitivo Charles De Ketelaere all’Atalanta, con i bergamaschi che, pochi giorni prima del 14 giugno, hanno fatto valere la loro opzione per il riscatto del belga e lo hanno acquistato a titolo definitivo, versando 22 milioni di euro al Milan, oltre i tre già versati per il prestito oneroso.

Mercato, il Bologna non riscatta Saelamaekers

Discorso diverso, invece, per l’altro belga che il Milan aveva ceduto in prestito. Alexis Saelamaekers, infatti, nonostante l’ottima stagione fatta a Bologna non è stata riscattato dai felsinei. Gli emiliani, quindi, non hanno ritenuto opportuno versare i dodici milioni che i rossoneri chiedevano per la cessione a titolo definitivo dell’esterno.

Non sappiamo se il Bologna si farà avanti nelle prossime settimane con il club rossonero, ma al momento Alexis torna ad essere un calciatore di proprietà del Milan che però lo metterà subito sul mercato. In quella zona di campo, infatti, il Diavolo può contare già su Pulisic e Chukwueze e non c’è spazio anche per il belga.

Milan, Saelemaekers resta sul mercato

Il Milan non è troppo preoccupato dalla situazione perché ritiene che, dopo l’ottima stagione fatta dall’esterno a Bologna, non avrà difficoltà a trovare un’altra offerta per la sua cessione, magari all’estero. Il mercato è appena cominciato e per cederlo ci sarà tempo.

Durante la stagione 2023/24, Saelemaekers ha totalizzato 30 presenze, segnando 4 gol e fornendo 3 assist con la maglia del Bologna, con cui ha giocato anche due partite in Coppa Italia. Il belga è stata una pedina importante per Thiago Motta che lo ha alternato con gli altri esterni, ma gli ha dato sempre più spazio nella seconda parte di stagione.