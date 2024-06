Giuntoli, sul blocchetto degli assegni appare una cifra: 50 milioni di euro | Pronto l’affare del secolo

Il Football Director della Juventus sembra aver trovato la chiave per scardinare le resistenze del club per un grande obiettivo di mercato.

In casa Juventus sembra davvero essere cambiata l’aria rispetto al recente passato e ai tempi di austerity che ne hanno condizionato gli ultimi due o tre mercati. Dopo un arrivo in bianconero in cui ha dovuto soprattutto pensare ai conti, a dimagrire il monte ingaggi ed a piazzare i calciatori in esubero, ora per Cristiano Giuntoli è arrivato il momento di fare sul serio.

Alcuni contratti in scadenza ed altre cessioni più o meno già perfezionate hanno dato una grossa mano a Giuntoli che vedrà il monte ingaggi fortemente ridimensionato e quindi un risparmio sostanziale che potrà essere reinvestito nel mercato in entrata.

Szczesny, Rabiot, Alex Sandro, Pogba, Mckennie, De Sciglio. Sono solo alcuni dei nomi che non faranno più parte della Juventus del futuro e che abbasseranno di tanto il monte stipendi. A fronte di questi addii, però, le idee sul mercato in entrata sono abbastanza chiare e nelle prossime settimane si cercherà di perfezionare le operazioni.

Praticamente fatta per Di Gregorio del Monza che arriverà per fare il titolare al posto di Szczesny; mentre per la difesa si continua a trattare per arrivare in maniera rapida a Di Lorenzo e Calafiori. Per il primo la strada è in discesa, mentre per il secondo bisognerà vincere le resistenze del Bologna che vorrebbe trattenere il centrale della Nazionale.

Mercato Juve, le strategie a centrocampo e in attacco

Altro colpo che sembra davvero ad un passo è quello che dovrebbe portare il brasiliano Douglas Luiz a Torino. L’operazione potrebbe chiudersi con la Juventus che verserà 20 milioni di euro nelle casse dell’Aston Villa più i cartellini di McKennie e Iling Junior. Un affare da 50 milioni di euro totali, con Thiago Motta che potrà beneficiare di un grande innesto da inserire davanti alla difesa.

Il sogno e l’obiettivo principale dell’estate bianconera resta l’olandese Koopmeiners che vuole soltanto i bianconeri, ma non sarà facile convincere l’Atalanta e Gasperini che non vorrebbero privarsi di un calciatore fondamentale nel proprio scacchiere tattico. Passando all’attacco, invece, l’obiettivo dichiarato della Juventus ormai è uno soltanto: Mason Greenwood.

🚨‼️La #Juventus ha messo sul piatto un’offerta di circa 47 milioni di € per Mason #Greenwood. ⚪️⚫️👀 [Simon Jones – @MailSport] — Matthijs_Pog (@MatthijsPog) June 13, 2024

Juve, avanti tutta su Greenwood

Il classe 2001 di proprietà del Manchester United, di ruolo ala o attaccante destro, viene valutato circa 50 milioni di euro dai Red Devils. Greenwood, dopo un inizio di carriera scoppiettante ha dovuto affrontare il problema serio di un’accusa di stupro che gli ha fatto perdere più di un anno di carriera e rallentare una crescita che sembrava inarrestabile.

Tornato dal prestito al Getafe in Spagna, in cui ha ritrovato spunti e una condizione atletica ottimale, non ha intenzione di restare allo United. L’accordo tra la Juventus e l’entourage del calciatore è stato ormai raggiunto da tempo ed ora Giuntoli dovrà convincere i Red Devils. Nelle ultime ore si parla di un’offerta bianconera di 47 milioni di euro che avvicinerebbe tantissimo l’inglese alla Juve che comunque dovrà anche necessariamente vendere (Soulé o Chiesa?) per poter investire quella cifra.