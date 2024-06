Freddato da Milanello: non sarà più un giocatore del Milan | L’ufficialità in un comunicato ANSA

Arriva il comunicato ufficiale, i tifosi del Milan sono molto dispiaciuti, non vestirà la maglia rossonera la prossima stagione

Zlatan Ibrahimovic ha annunciato Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan e ha dichiarato di aver accettato questo nuovo ruolo da collante tra squadra e vertici societari perché ha percepito l’ambizione di Gerry Cardinale che ha intenzione di investire nel club e di competere con i top club europei, con la scelta del tecnico portoghese finalizzata a dare continuità al lavoro svolto da Stefano Pioli senza stravolgere l’assetto tattico.

Grande attenzione sarà rivolto al settore giovanile con l’ex bomber svedese che ha sottolineato l’importanza dell’Under 23 che prenderà parte al campionato di Lega Pro, con i giocatori che potranno farsi le ossa contro squadre più competitive rispetto alla Primavera per poi essere inseriti in prima squadra.

Dopo la Juventus e l’Atalanta è il Milan il terzo club a creare la squadra Under 23, decisione arrivata dopo l’ottima stagione della compagine guidata da Ignazio Abate che è stata grande protagonista anche in Youth League.

Anche il mercato estivo sarà all’insegna di acquisti di prospettiva che si sono fatti notare sia in Serie A che negli altri campionati europei e che proveranno a raggiungere la consacrazione definitiva con la maglia rossonera.

Il giovane 18enne sceglie di restare in Germania, il Milan resta al palo

Sfuma l’approdo a Milanello di un obiettivo come Assan Ouédraogo che diventa un nuovo giocatore del Lipsia. Il talentino ex Schalke 04 ha firmato un contratto fino al 2029, come ha comunicato il club tedesco in un comunicato.

Questo riporta tra le altre cose quanto segue: “Il 18enne riceverà un contratto quinquennale. Assan ha scelto noi e la nostra strada, nonostante diverse offerte da parte di altri top club della Bundesliga e d’Europa. Le sue abilità si adattano perfettamente al nostro stile di gioco e può giocare in qualsiasi posizione a centrocampo”.

Il Milan punta dritto su Zirkzee, si può chiudere a breve

Il Milan cercherà di consolarsi con Zirkzee che resta l’obiettivo primario per l’attacco e che consentirebbe di aumentare il tasso tecnico complessivo dato l’enorme talento dell’olandese che ha fatto benissimo a Bologna.

In questi giorni è previsto l’affondo decisivo, con i rossoneri disposti a pagare i 40 milioni di clausola rescissoria che chiede il Bayern Monaco ma prima sono da risolvere altri bonus che sono richiesti come commissioni.