Mourinho lo mandò via a pedate da Roma | Ora torna per restare: riecco il ‘Cigno di Parla’

Lo Special One lo aveva scartato e lui se ne era andato dalla Capitale polemizzando sui social: ora è pronto a riprendersi tutto

Detto, fatto: i fratelli Hartono, proprietari del Como, volevano riportare il club in Serie A, e ci sono riusciti forse anche prima del previsto. Ora che l’obiettivo è raggiunto, è il momento di pensare al mercato.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, i due occupano rispettivamente l’ottavo e il decimo posto nella classifica dei proprietari di club più ricchi, con un patrimonio combinato che supera i 50 miliardi di euro.

Questa disponibilità economica elevatissima offre al Como possibilità di investimento che vanno ben oltre le più grandi squadre della Serie A.

I tifosi e Fabregas possono quindi aspirare a obiettivi ambiziosi, cercando di rimanere nella massima serie ora che è stata raggiunta. Numerosi nomi importanti sono stati già accostati al club lombardo, nonostante alcune voci siano state prontamente smentite dal Direttore Sportivo.

Investimenti importanti e voci di mercato

Da quando hanno acquisito il Como nel 2019 per una cifra simbolica di 200 mila euro, gli Hartono hanno investito circa 44 milioni per coprire le perdite accumulate nelle ultime quattro stagioni attraverso aumenti di capitale.

Nella lista dei possibili acquisti si sono fatti i nomi di giocatori del calibro di Pinamonti, Belotti, Sanchez, Audero, Sensi, Boloca, Dossena e Yerry Mina.

Mourinho non lo voleva e invece rieccolo in Serie A

Oltre ai nomi già citati, sulle rive del lago si vocifera di un possibile doppio colpo da parte del club: Cesc Fàbregas avrebbe infatti richiesto Krstovic e Borja Mayoral, reduce da una stagione entusiasmante con il Getafe, dove ha segnato 17 gol in 31 partite.

L’attaccante spagnolo è una vecchia conoscenza della Serie A, avendo salutato la Roma di Mourinho nel 2022 non senza polemiche. Attraverso i social infatti, ai tempi si era infatti detto grato ma anche deluso per la sua esperienza in giallorosso. Aveva ringraziato il club, sottolineando la sua prolificità sotto Fonseca ma anche il difficile rapporto con lo “Special One”, con cui non c’è mai stata evidente intesa.