Da eroe napoletano a traditore bianconero: il passo è stato brevissimo | Altro voltafaccia dopo Di Lorenzo

Non solo Di Lorenzo, i tifosi del Napoli devono inghiottire un altro tradimento di un fedelissimo dei partenopei, firma per i bianconeri

La rosa del Napoli campione d’Italia rischia di essere smantellata a piccoli passi. Il primo a lasciare il capoluogo campano è Piotr Zielinski, pronto ad accasarsi all’Inter dal 1 luglio dopo il mancato rinnovo di contratto con i partenopei. Un’assenza pesante per Antonio Conte che confida in un sostituto all’altezza da individuare insieme al direttore sportivo Manna in questo mercato estivo.

Il prossimo potrebbe essere Giovanni Di Lorenzo. Il capitano ha dichiarato di volere lasciare la squadra nonostante l’arrivo del mister pugliese ma se ne parlerà dopo l’Europeo visto che il terzino è concentrato nel fare bene con la maglia della Nazionale italiana.

La Juventus è la squadra che si sta muovendo per ingaggiare l’azzurro, mettendo sul piatto 20 milioni per convincere Aurelio De Laurentiis a lasciarlo partire, con Cristiano Giuntoli che lo stima molto e lo ha portato proprio a Napoli dall’Empoli.

In attacco partirà Victor Osimhen, sacrificio necessario per finanziare la campagna acquisti e si attende un’offerta che sia congrua, vicina ai 100 milioni, con il Chelsea che sembra il club al momento più interessato e disposto a spendere quella cifra.

A Udine torna un giocatore molto amato, i tifosi pronti per accoglierlo

Un ex centrocampista del Napoli ricomincia dalla squadra con cui si è imposto in Serie A, quella dell’Udinese. Gökhan Inler sarà il Responsabile dell’Area Tecnica dei friulani che hanno conquistato all’ultimo turno la salvezza nello scontro diretto vinto a Frosinone.

Operazione nostalgia che potrebbe coinvolgere anche l’organico dei bianconeri vista l’ipotesi di un ritorno di Alexis Sanchez che avrebbe dato il proprio consenso ma se ne riparlerà dopo la Copa America.

Inler era il perno dell’Udinese che lottava per la Champions, adesso le ambizioni sono diverse

Udinese che all’epoca di Inler era arrivato fino ai preliminari di Champions, incantando gli appassionati di calcio italiani grazie a una squadra ricca di talenti scovati in Sud America e da una coppia di centravanti di spessore composta da Fabio Quagliarella e da Alberto Di Natale.

Quei tempi sono un lontano ricordo oggi per il club friulano che nel frattempo ha modernizzato il suo stadio ma ha visto un impoverimento del tasso tecnico della propria rosa, tanto da rischiare di retrocedere in Serie B.