Dal Milan di Maldini al campionato greco: la parabola è tristissima | Carriera naufragata

Un ex rossonero è stato ufficializzato da un club ellenico e proverà questa nuova esperienza della sua carriera.

Un anno abbondante, ma per alcuni resta ancora una delle più grandi ingiustizie perpetrate nel mondo del calcio. Paolo Maldini è stato, è e sarà sicuramente per sempre un simbolo assoluto del Milan e del milanismo e, di certo, a tantissimi non è sceso giù come l’attuale società si sia comportata nei suoi confronti, cancellando con un colpo di spugna quasi 30 anni di storia rossonera.

30 anni che vanno dal suo esordio a Udine a fine anni ’80, proseguono attraverso tutti i suoi incredibili successi e presenze con la maglia del Milan da giocatore e arrivano fino al quinquiennio che va dal 2018 al 2023 che ha visto Paolo Maldini tornare in rossonero e diventarne dirigente.

Tralasciando la sua straordinaria carriera da calciatore che da molti viene considerata come la più grande della storia del calcio per un difensore, può bastare soffermarsi sulla sua parabola da dirigente del Milan. Una prima stagione come consulente di Leonardo, cominciando ad apprendere i trucchi del mestiere, e poi a capo dell’area tecnica, con Zvone Boban (solo per pochi mesi) e Ricky Massara al suo fianco.

Ed è proprio in corrispondenza di questi anni che il Milan esce dalla cosiddetta Banter Era, torna in Champions League dopo sette anni, vince lo Scudetto dopo undici e torna in semifinale di Champions dopo sedici lunghissime stagioni.

Milan, oltre un anno fa il licenziamento di Maldini

Nonostante questo, però, Gerry Cardinale non ha voluto sentire ragioni ed ha licenziato in tronco, ormai più di un anno fa, la storia, la bandiera del Milan che, anche attraverso il padre Cesare ed il figlio Daniel, ha attraversato l’epopea rossonera per più di mezzo Secolo.

Il risultato è che le cose all’interno della società rossonera vengono fatte in maniera più approssimativa, non ci sono ruoli chiari e prestabiliti, i tifosi e forse anche i calciatori non hanno più una figura di riferimento e nessuno mette la faccia per rappresentare il Milan nei momenti difficili e di difficoltà. Insomma, l’addio di Paolo Maldini è ancora rimpianto dai più.

Ex Milan, Massimo Donati allenerà in Grecia

Nel frattempo, un ex compagno di squadra di Maldini al Milan è pronto per cominciare una nuova avventura professionale. Parliamo di Massimo Donati, ex centrocampista che ha vestito la maglia rossonera per 17 volte nella stagione 2001/2002, avendo Paolo come Capitano. Diventato allenatore pochi anni fa l’ex, tra le altre oltre al Milan di Atalanta, Celtic e Palermo è pronto per trasferirsi in Grecia.

Donati, infatti, allenerà l’Athens Kallithea, formazione neopromossa nella massima serie e il cui presidente è l’ex Amministratore delegato del Venezia, Ted Philipakos. L’ex centrocampista è reduce da due stagioni straordinarie alla guida del Legnago, portato prima in Serie C nella scorsa stagione e poi ai playoff in quella appena terminata. Per lui ecco un contratto di un anno più opzione fino al 2026.