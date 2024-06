Da dove lo avete preso? Da Holly e Benji? | Marotta felicissimo per il colpo, i tifosi un po’ meno

Il nuovo presidente dell’Inter sembra vicinissimo alla chiusura di un affare che non sembra convincere proprio tutti.

Negli ultimi anni è stato sicuramente il protagonista indiscusso del mercato italiano e della nostra Serie A ed è riuscito a portare l’Inter ad un livello di competitività sempre più alto nonostante i problemi economici-finanziari in capo all’ormai ex proprietà.

Ora, dopo il passaggio di consegne con Oaktree che è diventato il nuovo proprietario, Giuseppe Marotta è stato nominato Presidente del club da parte del nuovo Consiglio di Amministrazione della società nerazzurra. Un riconoscimento importante, almeno dal punto di vista formale, che però non cambierà la sostanza del lavoro che verrà svolto dall’ad ex Juve all’interno dell’Inter.

Marotta resta quindi anche amministratore delegato e plenipotenziario nerazzurro per quel che riguarda le questioni burocratiche, amministrative e sportive. Tutto, come sempre, passerà sotto il suo controllo e la sua gestione, con Piero Ausilio che avrà il solito importantissimo compito in sede di calciomercato.

Il lavoro di Marotta, ovviamente, non si è mai fermato e da mesi si continua a lavorare per rendere la squadra ancora più forte. Il rinnovo di Lautaro Martinez e gli acquisti di Taremi e Zielinski sono state le prime mosse interiste in proiezione futura ed ora bisognerà fare qualche cessione per realizzare alcune fondamentali plusvalenze.

Inter, per la porta si punta su Martinez

Uno degli obiettivi in casa nerazzurra è quello di rinforzare il reparto degli estremi difensori che molto probabilmente vedrà ancora l’esperto Yann Sommer titolare indiscusso in vista della prossima stagione. Lo svizzero, però, non è più giovanissimo e l’Inter sta pensando di affiancargli un giovane portiere che possa crescere vicino a lui per poi prendere pian piano il suo posto.

I nomi che piacciono molto ai nerazzurri in tal senso sono Okoye dell’Udinese, il brasiliano Bento e Martinez del Genoa. Nelle ultime ore quest’ultimo sembra aver fatto lo scatto decisivo e si tratta con il club rossoblù per trovare un’intesa. I liguri chiedono 18 milioni di euro, mentre i nerazzurri sono arrivati ad un massimo di 15.

Genoa, due idee per sostituire Martinez

La sensazione è che alla fine l’affare si farà e Martinez diventerà un nuovo portiere dell’Inter. Il Genoa, quindi, non può e non deve farsi trovare impreparato e sta già sondando il terreno per un possibile sostituto. Nella lista del club rossoblù, in realtà, ci sarebbero due portieri.

Si tratta di Leo del Real Oviedo, portiere classe 2000 che nell’ultima stagione ha subito 39 gol, terminando 14 volte la partita con la porta inviolata e di Zion Suzuki, promettente estremo difensore giapponese classe 2002 che nell’ultima stagione ha militato in Belgio con il Sint-Truiden.