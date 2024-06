Incredibile Dumfries: messo sotto contratto il suo sostituto | Minima spesa massima resa: costerà 0€

L’esterno olandese nerazzurro ha ormai le settimane contate a Milano. Dopo l’Europeo potrebbe arrivare la sua cessione.

Un passaggio di proprietà, la nomina del nuovo presidente da parte del Consiglio di Amministrazione e alcuni rinnovi praticamente concordati. Sono state settimane intense quelle che si sono vissute in casa Inter subito dopo la fine di una stagione trionfale che ha visto i nerazzurri protagonisti assoluti in Italia.

Il ventesimo Scudetto, la seconda stella, l’ennesima Supercoppa Italiana messa in cassaforte. Risultati importanti, certo, che però non devono far dimenticare quanto e come si potesse fare molto meglio in campo europeo, con un’eliminazione dagli ottavi di finale di Champions League, per mano dell’Atletico Madrid, che ha fatto molto male.

Ora, l’obiettivo dell’Inter è quello di costruire una rosa ancora più competitiva per poter puntare a fare più strada possibile in Champions League e giocarsela alla pari con le squadre più forti del continente. Per fare ciò, però, ci sarà bisogno di rinforzare ancora di più una rosa che appare già fortissima, ma che ha bisogno ancora di qualche piccolo ritocchino per essere quasi perfetta.

Dopo gli acquisti praticamente chiusi di Zielinski e Taremi e la chiusura della questione rinnovi che riguarda soprattutto Barella, Lautaro Martinez e Simone Inzaghi, in casa Inter si penserà a quelle cessioni fondamentali per generare plusvalenze e per poter poi, di conseguenza, agire sul mercato in entrata.

Inter, Dumfries sempre più lontano

Oltre ad alcuni giovani promettenti, o già molto forti, dell’attuale rosa nerazzurra ci potrebbe essere una cessione che ormai sembra quasi inevitabile. Parliamo di quella che vede sempre più lontano da Milano, l’olandese Denzel Dumfries. L’esterno destro ha un contratto in scadenza nel giugno 2025 e l’ipotesi di accordo per un ipotetico rinnovo sembra ormai sempre più remota.

Ecco che, quindi, Marotta e Ausilio cercheranno di vendere l’esterno olandese in questa sessione di calciomercato estivo, con la speranza di guadagnare quanto più denaro possibile. A venire in soccorso dell’Inter ci potrebbe essere l’Europeo in corso di svolgimento in Germania che può alzare quotazione e valore di mercato di Dumfries.

Mercato Inter, torna Vanheusden

L’olandese, già nella seconda parte della stagione appena conclusa, aveva perso il posto da titolare a beneficio di Matteo Darmian che era diventato il titolare sulla fascia destra a centrocampo. Un ruolo in cui l’ex United e Parma potrebbe essere utilizzato anche nella prossima stagione, alternandosi con Tajon Buchanan.

In quel caso l’Inter potrebbe proprendere per l’acquisto di un altro centrale. Tornerà a luglio in nerazzurro, già dal raduno ad Appiano Gentile, invece, Zinho Vanheusden, centrale belga che l’Inter aveva prestato allo Standard Liegi. La squadra belga, però, arrivata decima in campionato non può permettersi i 7 milioni di euro per il riscatto dell’ex capitano. Il calciatore, quindi, tornerà all’Inter con cui ha un contratto che scade nel giugno 2026, in attesa di capire se potrà giocarsi le sue chance con Inzaghi.