Se ha più di 21 anni, non lo voglio | Conte, attuato il piano APOCALISSE: prende solo giovani soldati

Antonio Conte ha deciso di investire sui giovani, chiesto a De Laurentiis l’acquisto di under 21 da far crescere con duri allenamenti e idee precise

Antonio Conte ha intenzione di costruire le basi di un grande Napoli. A testimonianza di questo la volontà di investire su alcuni giovani di prospettiva da far crescere. Le richieste sul mercato saranno mirate e non saranno trascurate possibili occasioni che si presenteranno, come quella per Mario Hermoso, individuato come rinforzo ideale per la difesa e in arrivo da svincolato.

L’approdo dello spagnolo a Castel Volturno non preclude l’ingaggio di Alessandro Buongiorno, fortemente richiesto da Conte e il cui costo del cartellino è di circa 40 milioni, con il centrale che si metterà in luce anche agli Europei tedeschi.

Sarà il capitano dei granata l’erede di Kim, con un anno di ritardo, dopo una stagione in cui il reparto arretrato è stato troppo facilmente perforabile, subendo goal quasi ogni partita disputata, con il decimo posto finale in classifica come inevitabile conseguenza.

Ci sarà poi da sostituire Giovanni Di Lorenzo che ha manifestato la sua intenzione di non vestire la maglia del Napoli la prossima stagione, con la Juventus come possibile destinazione del terzino azzurro.

Il nuovo nome per la difesa del Napoli, ha brillato in Serie B

Per il futuro della difesa piace molto Giovanni Leoni, classe 2006 in forza alla Sampdoria, riscattato da pochi giorni dal Padova e che i partenopei potrebbero prelevare e lasciare ancora per una stagione in prestito ai blucerchiati in Serie B.

Nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro con l’agente del calciatore, promettente centrale alto 1.93, che ha raccolto 12 presenze in questa stagione con una rete all’attivo e che ha lasciato intravedere sicurezza e disinvoltura con la palla al piede.

La Sampdoria prova a tornare in Serie A con giovani di talento

Sampdoria che sta valorizzando molti giovani di talento, come il portiere Stankovic, di proprietà dell’Inter così come il centravanti Esposito o il centrocampista Darboe, il cui cartellino è della Roma. Pirlo proverà a riportare il club in Serie A dopo un girone di ritorno in crescita e l’eliminazione nel primo turno dei play-off.

Campionato di Serie B che da anni è una fucina interessante per far crescere giocatori che poi sanno imporsi in A, nonostante il salto di categoria sia innegabile. La speranza del Napoli è che Leoni sia il prossimo a fare una carriera di tutto rispetto.