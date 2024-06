Thriller in Serie A: lasciata la Lazio sull’altare | Rilancio decisivo dei rivali: convinto in una notte

Sembrava fatta per l’arrivo alla Lazio ma il giovane cambia idea e adesso può firmare per il club rivali, Lotito è rimasto spiazzato

La Lazio ha scelto pochi giorni di affidare la squadra a Marco Baroni, reduce da una salvezza molto complicata conquistata con merito all’Hellas Verona. Grande occasione per il 60enne tecnico toscano che arriva a un club d’alta fascia della Serie A dopo una carriera in provincia. Prende il posto di Igor Tudor, il cui contratto non è stato rinnovato dopo dissidi riguardanti la progettualità del mercato di quest’estate e attriti con alcuni giocatori.

Il direttore sportivo Fabiani potrà contare sulla conferma di Rovella, Cataldi e Guendouzi che erano finiti ai margini della rosa con Tudor e che saranno rilanciati da Baroni in vista della prossima stagione.

Diverse partenze invece sulla trequarti, da Felipe Anderson che ha deciso di tornare in Brasile a Pedro, fino a Luis Alberto che può lasciare il club di fronte a un’offerta appetibile.

In entrata la priorità è quella di individuare un centravanti da doppia cifra data la probabile partenza di Ciro Immobile e piace molto Pavilidis che ha fatto benissimo nell’ultima Eredivisie con la maglia dell’AZ.

La Lazio ha rischiato di vedersi soffiato il primo colpo di mercato

Sembrava fatta per il primo acquisto del mercato della Lazio ma su Tchaouna si è inserito il Bologna. Il giocatore della Salernitana ha una clausola rescissoria da 8 milioni che la Lazio è pronta a pagare dopo aver trovato l’intesa con il giocatore che ha firmato un preaccordo che non è stato ancora ratificato.

Secondo quanto appreso, Sartori e il Bologna hanno provato a inserirsi sfruttando la Champions per ingolosire il calciatore che sembra però certo della scelta fatta di sbarcare nella Capitale per indossare la maglia della Lazio. L’essersi mossa in anticipo ha consentito di battere la concorrenza e non ci dovrebbe essere un dietro front ma solo un grande spavento.

La Lazio e il suo centrocampo con molti giovani di talento, il prossimo sarà Tchaouna

Nonostante la retrocessione con la Salernitana, Tchaouna è stato tra i più positivi della stagione da dimenticare dei campani e uno dei prospetti giovani più interessanti del calcio europeo che fa gola a club con ambizioni importanti.

Continua quindi il processo di ringiovanimento del reparto da parte della Lazio, iniziato la scorsa estate e che troverà compimento nei prossimi due mesi.