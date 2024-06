Moncada, colpo con la calcolatrice: sotto contratto l’ex eroe di provincia | Spesa effettiva: 0€

Il direttore dell’area scouting rossonera ha individuato un altro obiettivo di mercato in vista della prossima stagione.

Ultime ore molto movimentate ed importanti in casa Milan per definire quello che è già presente, ma che soprattutto sarà il futuro prossimo del club. Per la prima volta, almeno in forma ufficiale, Zlatan Ibrahimovic, entrato nel club come consulente del Proprietario, Gerry Cardinale, ha parlato alla stampa e a milioni di tifosi nelle sue nuove vesti rossonere.

Ormai era chiaro da settimane, ma Ibra ha anche tolto gli ultimi dubbi circa il prossimo allenatore. Negli stessi minuti in cui parlava Zlatan Ibrahimovic, infatti, è stato anche ufficializzato Paulo Fonseca come nuovo tecnico rossonero.

Ibra ha detto che Fonseca è stata la prima scelta del Milan e che sarà l’uomo giusto al posto giusto ed al momento giusto. I tifosi rossoneri continuano ad essere scettici, ma vogliono assolutamente aggrapparsi alle parole di quello che negli ultimi anni è stato l’uomo simbolo di rivincita e rinascita milanista.

Nel frattempo, poi, si sono anche sbloccate le prime trattative di calciomercato. La buona notizia è che, dopo un momento di stallo e una rinegoziazione degli accordi, l’Atalanta ha riscattato Charles De Ketelaere ed il Milan guadagnerà 22 milioni da quest’operazione che verrà fatta a titolo definitivo. Soldi che i rossoneri immetteranno immediatamente sul mercato.

Mercato Milan, da Zirkzee al centrocampo

Il primo obiettivo in entrata continua ad essere Joshua Zirkzee. Gli accordi con il calciatore per durata del contratto e ingaggio sono già stati trovati da tempo, così come è stata ampiamente risolta la questione relativa al pagamento dei 40 milioni di clausola rescissoria al Bologna per il cartellino dell’olandese. Resta il nodo relativo alle commissioni da pagare all’entourage dell’attaccante.

Le parti, che fino a qualche ora fa sembravano distanti, ora si sarebbero riavvicinati e, di conseguenza, anche Zirkzee sembra avvicinarsi a grandi passi al Milan. Rossoneri che, intanto, stanno lavorando per il centrocampo (Rabiot, Fofana e Wieffer i nomi sul tavolo) ed il terzino destro (Cash, Emerson Royal su tutti).

Milan, torna di moda Kiwior per la difesa

Più in là, molto probabilmente, si penserà anche alla questione relativa al difensore centrale, ultimo tassello per andare a rinforzare e ritoccare la squadra. Buongiorno resta l’obiettivo numero uno ma, tra la concorrenza altissima e i tanti soldi chiesti dal Torino, non sarà per niente facile arrivare al centrale azzurro. Tante le alternative, tra cui Jacub Kiwior.

Il centrale polacco dell’Arsenal piace da tempo a Casa Milan. Un anno e mezzo fa i rossoneri lo hanno seguito, ma alla fine arrivarono i Gunners che pagarono circa 25 milioni di euro allo Spezia per assicurarselo. Una cifra importante che impone al club londinese di non poter svendere un calciatore che però non è mai entrato del tutto nelle grazie del tecnico Arteta. Ecco perché, quindi, Kiwior in estate potrebbe anche partire in prestito e, in quel caso, il Milan sarebbe in prima fila.