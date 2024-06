De Rossi trova il nuovo Maicon: lampo di mercato a parametro 0 | Si è appena svincolato dal top club

La Roma sta lavorando assiduamente per regalare al proprio allenatore dei rinforzi adeguati per la fascia destra.

L’aria in casa Roma sembra essere cambiata ancora una volta rispetto al recente passato. Non solo si comincerà la stagione con un allenatore nuovo e con De Rossi che questa volta sarà chiamato a guidare la squadra già dal ritiro estivo, quindi, ma un grande cambiamento è già arrivato anche all’interno dell’assetto societario.

Da qualche giorno, infatti, è arrivato in città il nuovo direttore sportivo, il francese Ghisolfi prelevato dal Nizza, e sarà lui a guidare la sessione di calciomercato estivo, cercando di rendere la Roma finalmente una squadra che può ambire al posto in Champions League.

Ghisolfi ha già avuto un vertice con il tecnico De Rossi in cui sono stati evidenziati i principali punti e reparti da rinforzare all’interno dell’attuale rosa. Tra calciatori in partenza, che non saranno riscattati e andranno via dopo il prestito e quelli destinati a restare, ci sarà da fare una sorta di rifondazione.

Sono due i ruoli in cui ci sarà tanto da lavorare. Il reparto avanzato, rimasto orfano di Lukaku e Azmoun e con Dybala ed Abraham ancora in bilico; ma soprattutto quello relativo agli esterni bassi di difesa. In quest’ultimo ruolo la squadra cambierà totalmente rispetto alla stagione appena terminata.

Mercato Roma, gli scenari sulle fasce

Kristensen tornerà in Inghilterra dopo l’anno di prestito a Roma; Spinazzola è a fine contratto e non dovrebbe esserci l’accordo per il rinnovo, mentre Celik e Karsdorp non sembrano far parte più dei piani della società e dell’allenatore. L’unico superstite rispetto agli ultimi mesi di stagione sarà lo spagnolo Angelino.

Ed è proprio per questo motivo che la Roma si sta muovendo soprattutto per cercare laterali destri che possano fare al caso di De Rossi. Piacciono molto soprattutto tre profili: Bellanova del Torino, Tiago Santos del Lille e Doué del Rennes che ha un ottimo rapporto con Ghisolfi.

Mercato, Roma su Henrique Silva per la fascia destra

Nelle ultime ore, però, si sta facendo largo un’altra ipotesi low cost. Il nuovo terzino destro della Roma potrebbe essere, infatti, Henrique Silva che ha appena concluso la sua esperienza al Lione dopo tre stagioni a causa di un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Il classe 1994 brasiliano è ora libero di trovare un’altra squadra e potrebbe garantire una spinta importante sulla fascia destra della Roma che ha sempre avuto una certa familiarità con i terzini destri brasiliani, avendo avuto in squadra due tra i più forti nel ruolo negli ultimi venti anni: Cafu e Maicon.