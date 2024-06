Ecco cosa c’era sotto | Ibra, svelato il motivo della cessione: con la clausola nascosta ci guadagnano il doppio

Ibrahimovic ha svelato i motivi che hanno portato alla vendita del giocatore. Grazie alla clausola nascosta il Milan ha guadagnato il doppio.

Ufficializzato nelle scorse ore l’arrivo di Paulo Fonseca in panchina, il Milan di Gerry Cardinale ha iniziato già a programmare con grande meticolosità la stagione 2024-2025 col chiaro obiettivo di essere protagonista in Italia e in Europa.

Dopo il secondo posto ottenuto quest’anno con 75 punti, a meno 19 dall’Inter di Simone Inzaghi, il Diavolo sarà infatti chiamato necessariamente a rialzare la china dopo le delusioni delle ultime due stagioni in cui, a parte la semifinale di Champions League raggiunta lo scorso anno a distanza di 16 anni dall’ultima volta e persa proprio contro i cugini nerazzurri, c’è stato ben poco da tramandare ai posteri.

L’avvento di Fonseca in panchina dovrà garantire, almeno così sperano i tifosi rossoneri, un’inversione decisa e concreta che possa riportare il gruppo ad affermarsi innanzitutto in Italia con lo scopo, certamente non nascosto, di conquistare il 20esimo scudetto della storia del club che vorrebbe dire seconda stella cucita sul petto.

Una seconda stella, finita purtroppo per i milanisti prima sulle casacche dei rivali cittadini, al cui conseguimento verrà ovviamente accostata la volontà della società di arrivare fino in fondo anche in Coppa Italia, Supercoppa Italiana e, perché no, magari con un po’ di buona sorte, in Champions League.

Dal Milan allla prima stagione in A col Frosinone: Brescianini verso il ritorno in massima serie

Retrocesso all’ultima giornata con il suo Frosinone, col quale ha disputato 40 partite tra campionato e Coppa Italia mettendo a referto quattro gol e due assist, Marco Brescianini può ritenersi comunque felice della sua prima stagione giocata in Serie A.

Una stagione, resa chiaramente amara dalla discesa in Serie B, in cui il centrocampista classe 2000, passato a titolo definitivo dal Milan al club ciociaro la scorsa estate, è riuscito a esprimere le sue grandi qualità in mezzo al campo che, stando a quanto venuto a galla negli ultimi giorni, dovrebbero consentirgli di tornare immediatamente in massima serie dove sembre essere forte l’interesse di vari club di medio-alta classifica.

Milan pronto a incassare il 50 per cento sulla rivendita di Brescianini: il centrocampista piace ad Atalanta e Fiorentina

Sebbene il contratto che lo lega al Frosinone riporti come data di scadenza il 30 giugno 2027, Marco Brescianini dovrebbe lasciare a breve la società laziale, che l’anno prossimo giocherà in Serie B, per tornare in Serie A dove, ora come ora, è forte l’interesse di Atalanta e Fiorentina.

Due club, quello nerazzurro e quello viola, che, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, avrebbero iniziato a chiedere informazioni sul duttile centrocampista classe 2000 che, balzato agli onori della cronaca grazie all’ottima stagione disputata quest’anno con la maglia gialloblu addosso, potrebbe far molto comodo ad entrambi visti i tanti impegni che li attendono. Uno scenario, quello riguardante la vendita del 24enne lombardo da parte del Frosinone, al quale ha iniziato quindi a guardare con grande attenzione anche il Milan il quale, da suo ex club, si prepara a incassare il 50 per cento sulla sua futura, imminente cessione.