Eliminato il nerazzurro dal mio armadio | Il portierone dice addio e vola a Torino: alto tradimento in Serie A

Cambierà squadra un estremo difensore della nostra Serie A. Le ipotesi sono diverse, ma in pole c’è la squadra torinese.

Le due squadre della nostra Serie A che possono dirsi maggiormente soddisfatte di quanto accaduto ed ottenuto nella stagione appena terminata sono sicuramente quelle che portano il nerazzurro come colore sociale. Entrambe lombarde, parliamo ovviamente di Atalanta e Inter.

L’Inter ha dominato e stravinto il Campionato, aggiudicandosi il ventesimo Scudetto e portando a casa la seconda stella. L’Atalanta, invece, ha vissuto forse la miglior stagione della sua storia. Il quarto posto in campionato con la qualificazione alla prossima Champions, ma soprattutto la vittoria straordinaria dell’Europa League.

Atalanta e Inter sono anche le squadre che meglio hanno rappresentato il calcio italiano all’estero, sia per quanto riguarda i risultati ottenuti, sia per quel che concerne la proposta di gioco ed il calcio offensivo proposto. Gasperini e Simone Inzaghi hanno due modi diversi di intendere il modulo con tre difensori, ma hanno in comune il lavoro fatto svolgere ai braccetti e agli esterni di centrocampo.

La prossima stagione probabilmente vedrà ancora una volta le due squadre nerazzurre protagoniste assolute, con l’Atalanta che è attesa da un appuntamento storico. A Ferragosto, infatti, si assegnerà la Supercoppa Europea e i bergamaschi si troveranno di fronte il Real Madrid di Carlo Ancelotti che ha vinto la sua quindicesima Champions League.

Mercato Atalanta, ecco le prime mosse

Prima di quella data, però, bisognerà pensare al calciomercato. L’Atalanta dovrà essere brava a respingere le offensive dei top club per i suoi big, soprattutto quella della Juventus che vuole a tutti i costi assicurarsi Teun Koopmeiners. La prima operazione, intanto, la società bergamasca l’ha già messa a segno.

Versando 22 milioni di euro al Milan, infatti, i dirigenti orobici hanno riscattato Charles De Ketelaere che è diventato a tutti gli effetti un calciatore dell’Atalanta. Allo stesso tempo, però, ci sono calciatori che non fanno più parte del progetto e sono in uscita. Tra questi c’è sicuramente il portiere argentino Juan Musso che in questa stagione ha perso il posto in favore di Carnesecchi, nonostante sia stato poi il portiere titolare in Europa League e a tutti gli effetti quello che ha contribuito a vincerla.

Torino, ecco le idee per la porta

Musso ha diverse richieste in Italia e all’estero. Per quanto riguarda la nostra Serie A è stato il Torino ad essersi mosso per primo e ad aver sondato la disponibilità del portiere a trasferirsi sotto la Mole. Dopo l’addio di Juric, infatti, difficilmente Milinkovic Savic resterà in granata e quindi il prossimo mercato dovrà portare un nuovo estremo difensore titolare.

Oltre all’argentino Musso, piace molto il portiere dell’Udinese Okoye, vera e propria rivelazione del finale di stagione, che però ha un prezzo decisamente più alto; ma anche Consigli del Sassuolo e Cragno che, dopo una stagione in prestito al Sassuolo, è tornato al Monza.