Alla Fiorentina vogliono più bene a lui di Baggio | Torna finalmente in Serie A: firma per salvarsi

Una carriera frenata da tanti infortuni, ma che lo ha fatto amare da tanti tifosi. Ora potrebbe tornare nel nostro campionato.

Sono stati tanti i calciatori che nel corso degli ultimi 40 anni sono stati amati dal popolo della Fiorentina e che hanno segnato un’epoca che ha visto comunque il club vincere poco o nulla, ma di certo ha fatto affezionare ancora di più i tanti tifosi viola in giro per l’Italia alla propria squadra.

Nello stesso lasso di tempo in cui la Fiorentina è riuscita a vincere soltanto due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, c’è stato anche un fallimento, la società nuova che non ha potuto tenere la denominazione “Fiorentina” e che è stata obbligata a chiamarsi “Florentia Viola”, ma che soprattutto è dovuta ripartire dalla Serie C.

Nonostante questo il popolo viola è sempre stato presente affianco alla squadra e negli ultimi anni si sta godendo la rinascita della Fiorentina, grazie soprattutto al lavoro ed agli investimenti del Presidente Rocco Commisso e alle idee di Vincenzo Italiano in panchina che è riuscito a riportare la squadra per due volte in una finale europea ed in quella di Coppa Italia, perdendole però tutte.

Gli ultimi mesi sono stati davvero complicati. La morte di Joe Barone, amministratore delegato amato da tutti i tifosi, i calciatori e lo staff, la finale di Conference persa all’ultimo minuto dei supplementari contro l’Olympiacos e la separazione da Vincenzo Italiano che ha deciso di accettare la proposta del Bologna. Al suo posto la panchina sarà affidata a Raffaele Palladino.

Fiorentina, ecco i campioni più amati

Tornando agli ultimi quaranta anni di Fiorentina, comunque, sono stati davvero tantissimi i campioni che sono entrati nei cuori di tutti i tifosi viola. A partire dai grandissimi numeri dieci che hanno segnato diverse epoche. Da Antognoni a Roberto Baggio, fino ad arrivare a Manuel Rui Costa. Poi, ancora, come dimenticare Gabriel Omar Batistuta, forse il miglior calciatore della storia dei toscani.

Tra questi campioni tanto amati c’è stato sicuramente anche Stevan Jovetic che ha scritto pagine importanti della storia viola. Il montenegrino ha da poco, però, con il suo Olympiacos dato un grosso dispiacere ai suoi ex tifosi che tanto lo hanno venerato in passato. Nonostante la Conference League vinta, però, Jo-Jo lascerà il club greco.

Jovetic, il Como tenta il colpaccio

I biancorossi stanno tentando di convincerlo a restare, ma non avendo raggiunto il numero di presenze minime per far scattare il rinnovo automatico, Jovetic si libererà il 30 giugno e dall’1 luglio prossimo resterà svincolato. Il suo sogno sarebbe quello di tornare a Firenze, ma in casa viola non sembrano essere interessati.

A volere un suo ritorno in Italia, invece, è il Como di Cesc Fabregas che vuole tentare un colpo ad effetto da regalare ai propri tifosi in vista del ritorno in Serie A. Il classe 1989 non è più lo stesso dei tempi della Fiorentina e i tanti infortuni ne hanno condizionato la carriera, ma la classe resta intatta ed il ritorno in Italia è il suo desiderio numero uno.