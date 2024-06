De Laurentiis lo buttò nel dimenticatoio in 4 minuti | Ora diventa capitano e bandiera: operazione UFFICIALE

Solo sei partite giocate nel Napoli, poi ha trovato il paradiso e da lì non se ne è più andato: tifosi impazziti per la notizia

Dopo aver assicurato la salvezza del Cagliari in Serie A, Claudio Ranieri si prepara a lasciare la panchina rossoblù. La società è quindi già al lavoro per individuare chi lo sostituirà e sopratutto quali operazioni di mercato in entrata e in uscita realizzare.

Il nome più caldo per prendere il posto di Ranieri è quello di Davide Nicola. L’allenatore piemontese, protagonista della salvezza dell’Empoli grazie a un gol decisivo di Niang che ha spedito il Frosinone in Serie B, sembra essere il candidato ideale per guidare i sardi nella nuova stagione.

L’arrivo di Nicola sulla panchina del Cagliari potrebbe portare con sé alcuni cambiamenti significativi nella rosa. L’ex tecnico dell’Empoli sarebbe intenzionato a chiedere alla dirigenza qualche rinforzo per modellare la squadra secondo la sua visione tattica.

Tra i profili che potrebbero interessare al nuovo allenatore rossoblù ci sono Nicolò Cambiaghi, che ha militato proprio nell’Empoli, e Pasquale Mazzocchi, attualmente in forza al Napoli e già allenato da Nicola ai tempi della Salernitana.

Chi arriva e chi se ne va: Mina in partenza

Secondo le ultime voci di mercato, gli isolani starebbero pensando di liberare Yerry Mina. Nonostante l’esercizio dell’opzione di rinnovo da parte della società rossoblù, il centrale colombiano potrebbe liberarsi con il pagamento di una clausola di 2 milioni di euro, alla quale, a quanto sembrerebbero interessati diversi club soprattutto in Brasile.

Sul difensore, infatti, ci sarebbero Cruzeiro, Athletico Paranense e Botafogo.

La notizia più attesa

Ma il vero colpo dell’estate il Cagliari già l’ha messo a segno, con il legame tra Leonardo Pavoletti e il club che è destinato a continuare. Ad annunciarlo è la stessa società attraverso un comunicato ufficiale e un video sui social originalissimo. Nel filmato è stata inscenata una finta partenza per poi rivelare il suo rinnovo fino al 2026 e la trovata ha fatto impazzire i tifosi. Sono ormai 8 anni per lui con la maglia del “Casteddu”, dopo l’addio al Napoli nel 2017.

“E’ arrivo quel momento di dircelo, di pensare a quanto di bello abbiamo fatto insieme. Mi avete sempre fatto sentire uno di voi, con le vostre gioie e le vostre passioni ma soprattutto con il vostro calore. Come dicevo è arrivato proprio il momento di dircelo… Ma cosa avete capito? Un Pavoloso è per sempre”.