Milan, primo acquisto della nuova era | Chiesto personalmente da Fonseca: gli infortuni non lo spaventano

Il tecnico portoghese ormai ufficialmente prossimo allenatore rossonero può gioire per una richiesta avallata dalla società.

Una scelta che ha fatto e continua a fare molto discutere, ma che i dirigenti del Milan hanno preso con convinzione senza farsi influenzare da malumori e lamentele della piazza che nel frattempo chiedeva a gran voce altro.

Quella di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan è una delle scelte più sorprendenti di questo fine primavera che ci proietta direttamente verso l’estate e verso l’inizio della sessione estiva di calciomercato e poi, di conseguenza, verso la nuova stagione calcistica.

Il tecnico portoghese è diventato il nuovo allenatore dei rossoneri con un contratto valido fino al 2026, con opzione per un ipotetico terzo anno, da due milioni e mezzo netti a stagione. Una scelta coraggiosa quella dei dirigenti rossoneri che si sono assunti tutta una responsabilità di scontentare la piazza che a gran voce chiedeva altre figure sulla panchina milanista.

Ma tant’è. Fonseca non sembra molto distante da Stefano Pioli sotto tutti i punti di vista e sembra ricalcare quasi le stesse idee tattiche, di proposta di gioco, ma soprattutto potrebbe avere ed evidenziare gli stessi difetti del collega parmense. Questo è quello che temono i tifosi del Milan che sono già partiti con l’idea che questa fosse una scelta pessima per la loro squadra.

Milan, mercato tra Zirkzee e rinnovi

Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani, però, hanno tirato diritto per la loro strada ed ora dovranno regalare a Fonseca degli acquisti mirati che possano rinforzare la squadra e coprire alcuni buchi d’organico palesi ed evidenti. Sicuramente si partirà dall’acquisto del nuovo attaccante che possa rappresentare presente e futuro del Milan.

La prima scelta in tal senso è e resta Joshua Zirkzee. I rossoneri sembrano vicini all’olandese, ma non hanno ancora chiuso e questo genera ansia tra i tifosi che vorrebbero quanto meno un regalo dai propri dirigenti. Uno dei compiti da svolgere e presente sulla lista delle cose da fare è sicuramente anche quello dei rinnovi. Due nomi su tutti: Theo Hernandez e Mike Maignan, entrambi in scadenza nel giugno 2026.

Milan, Maignan verso il rinnovo

La Gazzetta dello Sport ha riportato un’indiscrezione che fa felice Fonseca e tutti i milanisti. Il portiere francese, infatti, avrebbe confessato la sua voglia di restare al Milan. Dopo l’Europeo in Germania che Mike vivrà da protagonista e titolare con la sua Francia, si potrà approfondire il discorso e mettere nero su bianco sui contratti.

I rossoneri, dal canto loro, nonostante le circa 40 partite saltate da Maignan in questi tre anni di Milan e i suoi continui infortuni, vogliono blindarlo per rendere meno efficaci eventuali offensive di top club europei, come Manchester City, Bayern Monaco e Paris Saint Germain che in passato hanno manifestato interesse per il numero uno rossonero.