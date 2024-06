Non ti voglio vedere neanche in foto | Addio dell’ex cocco di Inzaghi: sbatte la porta e va dai rivali

L’Inter sta per cedere un esubero, con Inzaghi il rapporto si è deteriorato con il tempo e adesso l’unica soluzione è cambiare maglia, resta in Serie A

Beppe Marotta lo ha annunciato al momento del festeggiamento dello Scudetto numero 20 per la sua Inter: “Quest’estate non venderemo nessun big!”. Per il direttore sportivo e neo presidente nerazzurro una promessa che sarà mantenuta se riuscirà a piazzare sul mercato alcuni esuberi che non rientrano nel progetto tecnico di mister Simone Inzaghi, confermato al timone della squadra.

Tornato dal prestito al Marsiglia Joaquin Correa, nello scambio che ha portato Alexis Sanchez a vestire di nuovo la maglia del club milanese. Per l’argentino, che Inzaghi ha voluto dopo l’ottima esperienza alla Lazio, non c’è spazio nell’Inter del futuro e la società vorrebbe cederlo in modo definitivo.

Stesso discorso per il compagno di reparto Marko Arnautovic che ha deluso le aspettative nella sua prima annata ad Appiano Gentile, conclusa con il misero bottino di cinque reti in Serie A e con alcuni problemi fisici che lo hanno tenuto a lungo fuori dal campo.

Le cessioni che possono fruttare il maggior introito economico sono quella di Dumfries, nel mirino di alcuni club di Premier League e di Valentin Carboni, per il quale Marotta chiede almeno 25 milioni dato il talento che ha espresso in prestito al Monza.

Sensi sta per lasciare l’Inter, vicina la firma con il Como

Vicino alla cessione anche Stefano Sensi, arrivato all’Inter durante la gestione di Antonio Conte e la cui ascesa è stata interrotta da un brutto infortunio che ha fatto perdere lui il posto da titolare e la continuità di prestazioni.

Dopo alcuni prestiti potrebbe accasarsi nella vicina Como, neopromossa in Serie A e club molto ambizioso, allenato da un ex centrocampista di classe come Cesc Fabregas e con una società dalle importanti disponibilità finanziarie. Il mediano è in scadenza di contratto con l’Inter e quindi può firmare come parametro zero.

Il Como punta a una salvezza tranquilla, per conquistarla servono rinforzi di peso

Como che pensa ad Andrea Belotti come centravanti. Il Gallo è tornato alla Roma dalla Fiorentina, ma non sembra essere al centro dei progetti di De Rossi e così potrebbe fare di nuovo i bagagli.

Altri nomi sul taccuino della dirigenza lagunare sono il terzino Katseris, che potrebbe già lasciare il Lorient, e il mediano del Sassuolo Boloca, che spera di restare in Serie A dopo la retrocessione con gli emiliani.