Marotta, prima MASTERCLASS da presidente: tolti i fondi a 19 club di Serie A, pagheranno solo l’Inter

Il Presidente nerazzurro, da poco nominato dal nuovo Consiglio di Amministrazione, può gioire per i nuovo accordi commerciali.

Quella che all’inizio poteva essere considerata una forte apprensione a causa di una situazione che sembrava poco stabile e si trascinava da anni, nelle ultime settimane si è trasformata in fiducia e forse, pensandoci bene, anche in un grosso sospiro di sollievo.

Ormai oltre tre settimane fa, infatti, il Fondo Oaktree ha escusso in pegno l’Inter e l’ha tolta dalle mani e dal controllo di Steven Zhang che non è più stato in grado di ripagare il debito, fatto proprio con il fondo californiano, entro la data prestabilita dagli accordi stipulati tra le parti.

Zhang non è nemmeno riuscito ad ottenere un rifinanziamento del debito ed Oaktree non ha voluto sentire ragioni di sorta e ha rifiutato ogni tentativo dell’ormai ex proprietario dell’Inter di spostare le scadenze. Il fondo americano, quindi, è diventato il nuovo proprietario del club nerazzurro.

Se qualcuno temeva per il presente ed il futuro dell’Inter, però, Oaktree ha subito tranquillizzato tutti con le parole, ma soprattutto con i fatti. Prima i comunicati in cui spiegava l’intenzione di non voler depotenziare sotto nessun punto di vista il club, poi i primi vertici con quelli che erano stati i dirigenti interisti durante l’era Zhang.

Inter, la nuova situazione

Così è arrivata la nomina a Presidente della società di Giuseppe Marotta, arrivata dopo la decisione del nuovo Consiglio di Amministrazione. Non solo. La nuova proprietà ha anche già trovato l’accordo con Capitan Lautaro Martinez circa il rinnovo di contratto e nei prossimi giorni è pronta per fare altrettanto anche con Simone Inzaghi e Nicolò Barella.

Insomma, i tifosi dell’Inter possono stare tranquilli, anzi. Non avendo più la Spada di Damocle dell’enorme debito accumulato da Zhang in questi anni, possono addirittura sperare in un miglioramento economico-finanziario. Oaktree gestirà sicuramente in maniera oculata il club, ma non dovrà dare conto a nessuno circa le proprie decisioni ed operazioni.

Inter, ecco due nuovi sponsor

Arrivano, intanto, delle buone notizie in casa Inter per quel che riguarda nuove sponsorizzazioni in arrivo. Il club nerazzurro, infatti, sta lavorando al rinnovamento della lista dei partner commerciali, con nuovi accordi che non riguardano necessariamente la maglia da gioco. Recentemente, è stato annunciato che BPER diventerà sponsor della Pinetina, e si attendono novità anche per il kit di allenamento.

La società nerazzurra, inoltre, parallelamente, sta negoziando con TIM che dalla prossima stagione non sarà più sponsor della Serie A, in quanto sarà sostituita da Eni. Le trattative tra l’azienda di telecomunicazioni e il club nerazzurro potrebbero portare ad un accordo commerciale con un valore stimato tra i due e i tre milioni di euro a stagione.