Grazie Pep, mi hai dato tutto | L’ormai ex City approda in Serie A: top player ingaggiato a parametro 0

Ha giocato nel Manchester City ed è stato grande protagonista in Premier League, adesso si svincola, qualche club di Serie A può approfittarne

Il Manchester City si è dimostrato ancora una volta il club da battere in Premier League, vincendo il campionato nel rush finale a discapito dell’Arsenal che è stato avanti in classifica per molte partite. Il blasone della rosa dei citizens si è fatto sentire soprattutto negli scontri diretti, in larga parte dominati, e per Pep Guardiola è arrivato l’ennesimo trofeo della sua carriera da allenatore.

Da circa un decennio è lei la squadra da battere in Inghilterra grazie alla proprietà che ha investito molto nell’ingaggiare top player e spodestare i cugini dell’United nel ruolo di club più forte in città, nonostante i Red Devils abbiano avuto la meglio nella finale di FA Cup.

In Champions League la doppietta è sfumata nei quarti in quella che è stata la finale anticipata in cui il Real Madrid di Carlo Ancelotti è riuscito a passare il turno e poi trionfare.

Si riparte da Pep mentre alcune rivali hanno scelto di cambiare guida tecnica, dal Liverpool che ha salutato Yurgen Klopp e il suo ciclo molto positivo con i Reds o il Chelsea che prova a rilanciarsi con Enzo Maresca.

Dopo sette anni lascia il Leicester, lo svincolato è un possibile affare per le squadre di Serie A

Proprio l’allenatore italiano ha riportato in Premier dopo un anno di purgatorio il Leicester che ha dominato la Championship, la Serie B inglese. A lasciare il club è Kelechi Promise Iheanacho. Il classe 1996, cresciuto nella Taye Academy in Nigeria, si era trasferito in Inghilterra a 18 anni per giocare nell’Academy del Manchester City.

Un anno dopo, nel 2015, aveva debuttato in prima squadra, mentre nel 2017 si era trasferito al Leicester, con cui ha disputato ben 232 partite, con 61 reti e 34 assist a referto. Sarà disponibile a parametro zero e rappresenta una ghiotta occasione per le squadre di Serie A.

Iheanacho è già stato allenato da tecnici italiani, si adatterebbe alla Serie A

L’incognita sta nella sua eventuale capacità di adattarsi alla Serie A, campionato decisamente diverso rispetto alla Premier, con maggiore tattica.

Iheanacho è stato però già allenato da tecnici italiani e ha risposto con prestazioni molto convincenti, dettaglio che può spingere a fare lui una proposta di trasferirsi nel nostro Paese.