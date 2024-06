Ausilio tenta il COLPO GOBBO: il giocatore costa 20 ma lui lo prende gratis | Magia Inter sul mercato

Il direttore sportivo dell’Inter tenta un altro grande colpo come tanti altri arrivati in questi ultimi anni e stagioni.

Napoli, Juventus e Milan stanno cambiando molto in vista della prossima stagione e, oltre alla guida tecnica, saranno chiamate anche ad importanti investimenti economici per rendere la rosa maggiormente competitiva e magari avvicinarsi all’Inter, Campione d’Italia in carica e che partirà ovviamente da favorita anche ai nastri di partenza del prossimo campionato.

Oltre al fresco titolo conquistato che regala tantissimo entusiasmo, in casa Inter si dovranno fare soltanto dei piccoli ritocchi alla rosa e non bisognerà cambiare tantissimo. Questo sarà sicuramente un altro vantaggio, unito anche a quello che ha visto i dirigenti interisti muoversi con anticipo ed assicurarsi già da tempo due calciatori importanti come Taremi e Zielinski.

L’Inter, insomma, non solo è la squadra Campione d’Italia in carica, non solo è già ampiamente la più forte, non solo cambierà poco all’interno di un organico già ampiamente competitivo, ma avrà anche il vantaggio di poter inserire subito i nuovi, essendosi mossa con largo anticipo.

L’ennesimo capolavoro di Marotta e Ausilio che in queste ultime stagioni hanno compiuto un lavoro straordinario e sono riusciti a migliorare anno dopo anno una rosa già fortissima, nonostante i problemi economici-finanziari che hanno assalito in questi ultimi tempi l’ormai ex Proprietà nerazzurra.

Inter, colpi e delusioni sul mercato degli ultimi anni

Ecco che, quindi, all’Inter abbiamo visto arrivare a parametro zero gente fortissima come Onana, Calhanoglu, Mkhitharyan, Marcus Thuram, su tutti, ma anche a prezzi stracciati calciatori importantissimi come Dzeko, Pavard, Frattesi, Acerbi e tanti altri ancora.

Non sempre però tutto è andato per il verso giusto e i dirigenti nerazzurri, sempre nelle ultime estati, hanno dovuto rinunciare all’acquisto di calciatori con cui sembravano aver chiuso da tempo e che poi non hanno vestito il nerazzurro solo per mere questioni economiche. L’esempio lampante in tal senso è rappresentato di quanto successo due estati fa, quando Ausilio e Marotta dovettero rinunciare a Dybala e Bremer.

Mercato, ritorno di fiamma dell’Inter per Dybala?

L’argentino poi firmò per la Roma scatenando la gioia dei tifosi giallorossi. Nell’estate 2022 Dybala strappò al club capitolino un contratto fino al 2025 da 4.5 milioni di euro netti a stagione più 1.5 di bonus. Dopo due stagioni piene di magie, ma anche di tantissimi infortuni, ora è ancora parecchio incerto il suo futuro romanista.

La clausola rescissoria da dodici milioni di euro che può essere esercitata entro il 31 luglio 2024 non fa dormire di certo sonni tranquilli ai tifosi della Roma. Inoltre, sul campione argentino potrebbe tornare alla carica proprio quell’Inter che ci andò vicinissima due anni fa. Se i nerazzurri non dovessero riuscire ad arrivare ad Albert Gudmundsson, infatti, per completare un reparto d’attacco stellare potrebbero ingaggiare proprio Paulo Dybala.