Alla fine la spunta Ibra: stilato il contratto al bomber dei bomber | Ha firmato nella notte

Ibrahimovic ha fatto da intermediario, il Milan si assicura le prestazioni di un bomber, ha firmato nelle ultime ore il contratto

Il Milan è alla ricerca di un centravanti che possa sostituire nel migliore dei modi Olivier Giroud. Negli ultimi giorni non ci sono sviluppi in tal senso e nemmeno sul fronte allenatore, con Fonseca che continua ad essere il favorito a subentrare a Stefano Pioli ma la firma non è ancora arrivata. Una volta delineato il profilo del nuovo tecnico la concentrazione sarà rivolta a individuare il numero 9 più funzionale al suo gioco.

Potrebbe arrivare Jonathan David che il mister portoghese ha allenato la passata stagione in Ligue 1 e con l’ottimo rapporto tra Milan e Lille ad agevolare la buona riuscita potenziale della trattativa che porterebbe il bomber in Serie A.

Piacciono anche due attaccanti che hanno fatto molto bene in Bundesliga e il cui costo del cartellino è inferiore. Serhou Guirassy ha una clausola rescissoria di 17 milioni ma il Milan è solo uno dei tanti club interessati al guineano, mentre Benjamin Sesko del Lipsia sembra ancora acerbo ma ha potenzialità enormi.

Ma non è da escludere una scelta interna, anche se implicherebbe molto coraggio. Zlatan Ibrahimovic lo adora, lo ha visto giocare negli ultimi mesi e ne ha ammirato le giocate e la sua capacità di segnare con facilità.

Accordo trovato nelle ultime ore, grande soddisfazione in casa Milan

Stiamo parlando di Francesco Camarda che ha firmato in queste ore il primo contratto da professionista con il club rossonero. La durata sarà triennale, il massimo previsto dalle regole federali in tema di giocatori minorenni, ed entrerà in vigore dal 1 luglio.

Il classe 2008 ha già battuto alcuni record, come quello di essere il più giovane marcatore di sempre nella Youth League e il più giovane esordiente in serie A con la maglia rossonera a San Siro contro la Fiorentina.

Camarda continua con il Milan, sarà la punta di riferimento dell’Under 23

Grande protagonista con l’Italia under 17 neo campione d’Europa, con una doppietta nella finale dominata dagli azzurrini contro il Portogallo, Camarda sarà al centro del progetto della neonata Under 23 rossonera e non è da escludere il suo utilizzo con la prima squadra.

Il rischio è quello di bruciare una carriera che può essere molto importante ma allo stesso tempo le qualità sono evidenti e il bomber si sta dimostrando meritevole di una chance.