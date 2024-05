“Simone Inzaghi ha un segreto” | Ballotta in ESCLUSIVA DOTSPORT: svelato il trucco del ‘Demone di Piacenza’

Lo ha visto crescere. Come uomo prima ancora che come tecnico. Perché quando Simone Inzaghi, appena 20enne, è andato a Roma per giocare con la Lazio, Ballotta di anni ne aveva già 36.

“Su Simone non c’è più niente da dire – ci ha detto in esclusiva l’ex portiere di Inter e Lazio –. Ormai non è una casualità. Ogni anno ottiene risultati, ogni anno si vede la sua mano.”

SUL MERCATO – “Nella passata stagione l’Inter si è rinforzata pur vendendo giocatori importanti. Forse nella gestione qualche giocatore importante non era contento e ha accettato di lasciarli partire. Eppure ha ottenuto risultati perfino migliori rispetto a un anno fa. Non me lo aspettavo all’inizio della sua carriera da allenatore, ma sta facendo veramente bene.”

IL SEGRETO DI INZAGHI – “Studia, si informa, si adatta alle situazioni. Ormai è uno dei migliori tecnici in giro. È garanzia di risultato. Ovvio che la società, per esempi il lavoro di Marotta, ha un peso importante, ma credo che Inzaghi sia decisivo”.